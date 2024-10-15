XXL-SPECIAL: Hörsession bei Life Like in München - mit Equipment von PIEGA, KEF, Raidho, HiFi rose, AVM, Dan D'Agostino und McIntosh

Bei Life Like in München hatten wir vor kurzem die Gelegenheit zu einer grandiosen Hörsession und konnten zahlreiche Lautsprecher und Verstärker in unterschiedlichen, aber stets reizvollen Kombinationen hören. Life Like in der Oberföhringer Straße 107 hat sich schon seit langer Zeit einen Namen auch bei extrem anspruchsvollen Anwendern gemacht, da zum einen eine Vielzahl an hochklassigen Marken geführt wird, zum anderen Beratung und Service auf einem Niveau sind, das man heute kaum noch geboten bekommt: Eine faire, persönliche Beratung ist eine Selbstverständlichkeit für das Münchner Team um Wolfgang und Alexander Pech. Wer alles aus einer Hand haben möchte, hat mit Life Like den richtigen Partner: Die Konzeption, Integration, Installation und die finale Abstimmung erfolgt dann durch Life Like. Nun noch ergänzend zu unseren Hörtests: Einmal stand noch der HiFi rose RA130 Streamer ergänzend bereit, da der verwendete Vollverstärker über kein eigenes Streamingmodul verfügte.

Zunächst stellen wir alle beteiligten Komponenten vor.

Lautsprecher

PIEGA COAX 811 in Aluminium Schwarz, 27.500 EUR Paarpreis

PIEGA COAX 811 Gen2, extra in Richtung Kamera gedreht

Das stolze Flaggschiff der COAX Gen2 Serie von PIEGA ist der große Standlautsprecher COAX 811 Gen2, der bei uns in schwarzer Aluminium-Ausführung bereitstand und eine elementar wichtige Rolle in unserem Hörvergleich übernimmt: Wir hören ihn später an drei unterschiedlichen Verstärkern von McIntosh, Dan D'Agostino und AVM.

Koaxial-Bändchen made in Switzerland

Ausgestattet mit bei PIEGA entwickelten und gebauten Koax-Bändchen C212+ und mit gleich vier 220 mm UHQD-Tieftönern (zwei aktiv, zwei passiv, bei den Experten von SEAS gefertigt), kann der beeindruckende Standlautsprecher auch hochklassige klangliche Aufgaben souverän übernehmen. Mit dem "Tension Improve Module 2", kurz TIM2, wird das Lautsprechergehäuse unter eine kontrollierte Spannung versetzt, um störende Schwingungen des Gehäuses effektiv zu unterdrücken.

Terminals

Das Gehäuse aus einem nahtlosen Aluminium-Strangpressprofil versprüht Exklusivität, die ganze Fertigungsqualität ist ohne jeden Makel auf First Class-Level. Verstärker mit einer Leistung von 20 bis 250 Watt pro Kanal eignen sich für die COAX 811, wir raten aber eher zu kräftigen Modellen, ab 150 Watt/Kanal.

Gelassen nimmt die PIEGA COAX 811 auch enorme Pegel hin

Der Wirkungsgrad ist mit 92 dB (W/m) gut, und der 4 Ohm-Lautsprecher stellt Frequenzen zwischen 22 Hz und 50 kHz dar. Es gibt den COAX 811 Stand-Schallwandler in silbern, weiß und schwarz sowie, gegen Aufpreis, in den 8 exklusiven Farbvarianten der "Excellence Line". 63 kg wiegt eine COAX 811 Gen2, und die Abmessungen zeigen klar, dass man das Schweizer Monument auch im großen Hörraum einsetzen kann: 124 cm hoch, 29 cm breit, und 42 cm tief.

Raidho Acoustics X2t in Schwarz, 16.998 EUR Paarpreis

Extrem schlanker Standlautsprecher

Raidho Acoustics ist ein dänischer Hersteller mit einem extrem hochwertigen Sortiment und gewissen "Spezialitäten des Hauses". Zu diesen gehört zweifelsfrei der 2,5 Wege Lautsprecher X2t. So schlank, so schick und so hochwertig verarbeitet, dass wir uns zumindest optisch gleich in die schöne Dänin verliebt haben.

Bändchen

Ein Bändchenhochtöner und zwei 2 x 5,25 Zoll Raidho Ceramix Treiber mit Tantalum-Beschichtung stellen die Bestückung dar, der Bassreflexport ist rückseitig untergebracht. Satte 23 kg wiegt eine der Boxen, für so ein schlankes Äußeres ist das durchaus viel.

Das Gehäuse verjüngt sich nach hinten extrem

Terminals

Frequenzen zwischen 40 Hz und 50 kHz (+/- 3dB) können dargestellt werden, und der Wirkungsgrad der 4 Ohm-Box liegt bei 87 dB (bei 2,83V). Verstärker mit einer Leistung zwischen 50 und 150 Watt sind die perfekten Spielpartner, was wir später lächelnd igonieren und mit deutlich "schwererem Geschütz" auffahren.

Standfuß im Detail

Sockel

Kleiner Spoiler: Die X2t hat mit ausgewachsener Power keinerlei Berührungsängste. Wahlweise in weißem oder schwarzem Pianolack serienmäßig lieferbar, sind wir schon voller Spannung, zu welcher Leistung sich die X2t später in den Klangtestreihen aufschwingen wird.

KEF Reference 1 Meta mit Ständern, Lautsprecherpaar 9.000 EUR, SRF-1 Ständer 600 EUR/Stück

KEF Reference 1 Meta mit passendem Fuss

Die optisch perfekte Kombination aus dem Reference 1 Meta Regallautsprecher (3-Wege) und dem passenden Ständer ist eine Wucht. Und auch technisch hat der in Maidstone/GB gefertigte Schallwandler einiges zu bieten wie den UNI-Q-Koaxialtreiber der mittlerweile 12. Generation inklusive der MAT-Technologie.

Plakette hinten

UNI-Q-Chassis

Die Metamaterial-Absorptionstechnologie, Kurzform MAT, ist laut Hersteller "ein wahrhaft revolutionäres Werkzeug im akustischen Arsenal von KEF". Es handelt sich um eine äußerst komplexe, labyrinthartige Struktur, die unerwünschte Frequenzen von der Rückseite des Uni-Q Treibers eliminiert, was zu einer reineren, natürlicheren Klangwiedergabe führt. In zahlreichen Testreihen mit KEF-Lautsprechern, die über MAT verfügten, stellten wir einen sehr natürlichen, feinen, reinen Klang fest - verglichen mit den Modellen ohne MAT ein hörbarer Fortschritt. Zurück zur Reference 1 Meta. Der UNI-Q-Treiber ist bestückt mit einer 125 mm Aluminiummembran für die Mitteltonwiedergabe, und im Zentrum untergebracht ist der 25 mm messende Hochtöner (Alu-Membran).

Bi-Wiring-Terminals

Auch auf eine leichte, zugleich belastbare Alumiummembran wird im Tieftonbereich gesetzt (165 mm). Der darstellbare Frequenzbereich (Freifeld, - 6dB) beträgt 40 Hz bis 45 kHz (kurzer Port) beziehungsweise 37 Hz bis 45 kHz (langer Port). der Frequenzgang bei +/- 3dB liegt zwischen 45 Hz und 35 kHz. Der Wirkungsgrad fällt erwartungsgemäß nicht eben enorm aus, mit 85 dB (2,83V/1m) ist er aber noch ok, sodass man nicht zwingend einen "Monster-Verstärker" braucht, um den 3-Wege-Regallautsprecher anzutreiben. 18,2 kg wiegt eine Regalbox, die Impedanz beträgt 4 Ohm (minimal 3,2 Ohm). 50 bis 200 Watt sollte der verwendete Verstärker pro Kanal mitbringen. Lieferbar ist der Lautsprecher in fünf attraktiven Farbkombinationen.

