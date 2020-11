SPECIAL: Singles´ Day bei beyerdynamic: Ein Tag - 11% auf Alles

Nicht nur Alleinstehenden versüßt beyerdynamic am Singles´ Day mit satten 11% Rabatt auf das gesamte Sortiment im Onlineshop den Tag. Selbst alle exklusiven Produkte, wie der TYGR 300 R, die DT 880-/-990 Special Editions sowie DT 880/990 Manufaktur und MMX 300 Manufaktur gehören dazu. Auch B-Ware Produkte im Outlet sind dabei und können besonders günstig ergattert werden - einige Komponenten haben zum ersten Mal den Weg ins Outlet gefunden, stöbern könnte sich hier auszahlen!

beyerdynamic Singles-Day - 11% auf Alles im Onlineshop

Rabatt-Code: SINGLE11

Die Aktion gilt nur am 11.11. und die Stückzahl der Produkte mit rabattierten Preisen ist begrenzt - also lieber nicht zu lange warten! Der Rabatt wird im Warenkorb nach Eingabe des Rabatt-Codes SINGLE11 abgezogen, dazu gibt es ab 15 Euro Bestellwert kostenlosen Versand nach Hause. Wir haben uns einige besonders attraktive Produkte im Shop, die uns persönlich im Test überzeugen konnten, herausgesucht und wollen diese im Einzelnen kurz vorstellen:

beyerdynamic Amiron wireless copper

beyerdynamic Amiron wireless copper

Edler Zierring

"Made in Germany"

Den Start macht hier der besonders edle Amiron wireless copper, der die hochwertige Technik des Amiron wireless mit einer sehr exklusiven Optik und noch hochwertigerer Materialqualität kombiniert. Die Pflicht stellen die intuitive Touchpad-Bedienung, aptX HD- und Apple AAC- sowie aptX Low Latency-Support - außerdem ist natürlich die Klang-Personalisierung by Mimi Defined für eine perfekte Anpassung der akustischen Performance an das eigene Gehör hier an Bord. Geladen wird via USB-C. Dynamische Tesla-Treiber für hohen Wirkungsgrad und herausragende Impulstreue realisieren einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 40 kHz (Kabelbetrieb).

Die Kür sind der Zierring aus massivem Kupfer, der dem Kopfhörer auch optisch einen sehr exklusiven Look verleiht und, ein pfiffiges Detail, zudem auf der gleichen Achse wie die innenliegende Kupferdraht-Schwingspule liegt. Ein elegantes Kopfband in Anthrazit und Ohrpolster in Schwarz aus Alcantara sehen edel aus und sorgen auch für exzellenten Tragekomfort.

Exzellente Verarbeitungs- und Materialqualität

Dezenter Schriftzug und "Copper-Design"

Akustisch spielt der Amiron wireless copper auf sehr hohem Niveau und liefert ein kultiviertes, dynamisches und sehr transparentes Klangbild mit authentischer Detaillierung. Pegelfest präsentiert er eine sehr räumliche Kulisse und profitiert natürlich auch von der individuellen Klanganpassung über die praktische MIY App. Wir hatten den Amiron wireless copper bereits vor ca. einem Jahr in der Redaktion zum Test und sind auch heute noch überzeugt vom edlen Over-Ear-Kopfhörer aus Heilbronn. Wer sich noch genauer über die Komponente informieren möchte, findet hier den entsprechenden Testbericht!

Der Amiron wireless copper ist am Singles´ Day für nur 693,19 Euro statt 778,86 Euro erhältlich!

beyerdynamic LAGOON ANC Traveller/Explorer

LAGOON ANC Explorer

Edles Erscheinungsbild

Weiter geht es mit dem LAGOON ANC Traveller/Explorer. Auch diesen Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer hatten wir bereits im Test und er konnte uns mit einer extrem starken akustischen Performance, hohem Tragekomfort und der exzellenten zweistufigen aktiven Geräuschunterdrückung überzeugen. Im April diesen Jahres hat beyerdynamic hier sogar nochmal nachgebessert und kostenlos ein Firmware-Update zur Verfügung gestellt, dass die Performance des Active Noise Cancelling nochmals verbessert und durch eine stärkere Dämpfung der Mitten während des Tragens für noch mehr Ruhe sorgt.

Auch als LAGOON ANC Traveller mit anderer Farbgebung erhältlich

"Light Guide"

Aktives Noise Cancelling in zwei Stufen

Der LAGOON ANC ist sowohl in der Variante "Traveller" als auch in der Variante "Explorer" verfügbar, die abgesehen von der Optik absolut identisch sind. Mit satten 45 Stunden Akkulaufzeit (ohne ANC, 24 Stunden mit), dem schicken "Light Guide", der durch Lichteffekte die Betriebsbereitschaft, Bluetooth-Kopplung, etc. anzeigt und der sehr gut funktionierenden Touchpad-Bedienung zeichnet sich der Kopfhörer aus. Außerdem lässt auch er sich hervorragend tragen und verfügt über einen soliden Verstellmechanismus aus Metall. Akustisch zeichnet er sich sehr durch seine hohe Souveränität aus, spielt sehr räumlich und angenehm auf und kann mit einer exzellenten Stimmwiedergabe überzeugen. Ausführlichere Infos zur Klangperformance hier im Test. Top ist auch, dass sich durch das Zuschalten der aktiven Geräuschunterdrückung die Klangcharakteristik kaum verändert, hier zeigen Konkurrenten häufig eine spürbare Änderung der Klangfarbe.

MIY App

Hörtest durchführen und akustische Anpassung personalisieren

Wieder exzellent gelingt die personalisierte Klanganpassung per MIY App. Die einfache Handhabung dieser ist ebenfalls ein großer Vorteil. Man lädt lediglich die kostenlose App für iOS oder Android herunter, der Lagoon wird dann automatisch gefunden und man kann direkt starten. Man legt das eigene Geburtsjahr fest, lässt einen kurzen Hörtest laufen und App und Kopfhörer erledigen den Rest. Die Klanganpassungen werden in einem eigenen Profil gespeichert und die Akustik des Kopfhörers wird auf das persönliche Hörvermögen hin optimiert.

Der LAGOON ANC Explorer/Traveller ist am Singles´ Day zum Preis von nur 249,20 Euro statt für 291,46 Euro erhältlich!

beyerdynamic Phonum

beyerdynamic Phonum

Sehr solide Verarbeitung

Abseits der Kopfhörer bietet beyerdynamic natürlich zahlreiche weitere innovative und clevere Produkte an. Eines davon ist das kompakte und flexible Speakerphone Phonum. Auch in diesem Bereich kann der Hersteller auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, stattet man doch seit Jahrzehnten Meeting- und Konferenzräume großer Unternehmen aus. Dieses Know-How transportiert der Hersteller in das Bluetooth-Speakerphone, das besonders für Selbständige und kleinere mittelständische Unternehmen konzipiert ist. Insbesondere in der aktuellen Situation eignet sich das beyerdynamic Phonum natürlich hervorragend als treuer Begleiter im Home Office.

Die Aufnahmerichtung der Mikrofone ist justierbar

Power-Button und USB-C Ladeanschluss

Geringer Installationsaufwand, ausgezeichnete Sprach- und Wiedergabequalitäten sowie eine hohe Flexibilität zeichnen das Gerät aus. Der Akku hält mehrere Stunden und selbst als Bluetooth-Lautsprecher für die Pause kann man die Komponente gut verwenden. Auch die wertige Verarbeitungsqualität mit Metallstandfuß und die gut reagierenden Bedienelemente sprechen für das Phonum. Hintergrundgeräusche werden sauber gefiltert und durch die Möglichkeit der Anpassung der Aufnahmerichtung der Mikrofone kann man problemlos alleine oder auch mit mehreren Personen, die am gleichen Tisch sitzen, in Konferenzschaltung telefonieren. Eine ausführliche Beschreibung inklusive aller Features des beyerdynamic Phonum gibt es ebenfalls bei uns im Test.

Das Speakerphone "Phonum" ist am Singles´ Day für 172,65 Euro statt 291,46 Euro erhältlich!

beyerdynamic FOX

beyerdynamic FOX

Spontane Musikaufnahme, das Einsprechen eines Textes oder die typischeren Anwendungsfälle, wie die Clan-Besprechung im Discord oder ein Livestream, bei dem hohe Sprachqualität gefordert ist - alles meistert das edle beyerdynamic FOX tadellos. Das USB-Mic ist schnell und einfach installiert, auch die Handhabung ist trotz vielseitiger Anwendungsmöglichkeiten problemlos und komfortabel.

Hochwertiges Mikrofon mit Nierencharakteristik

Einstellungsmöglichkeiten an der Front des Mikrofons

Materialqualität und Anmutung des Mikrofons mit Nierencharakteristik sind trotz des attraktiven Preises auf hohem Niveau, praktische Bedienelemente (Mute, Lautstärke und Mix-Einstellung für die Anpassung der Pegel-Balance von Spiel- und Sprach-Lautstärke) befinden sich direkt an der Vorderseite. Dank solidem Sockel und schraubbarer Verankerung steht die Komponente auf dem Tischstativ sehr stabil, selbst ein Popschutz ist im Lieferumfang enthalten. Wir haben verschiedene Aufnahmemethoden und Anwendungsfälle ausführlich in unserem Testbericht beschrieben, für uns ist das Mikro eine klare Empfehlung.

Am Singles´ Day ist das beyerdynamic FOX zum Preis von 146,85 Euro statt 174,49 Euro erhältlich!

beyerdynamic Amiron home

beyerdynamic Amiron home

"Made in Germany"

Das "Finale Grande" in unserem Special macht der exzellente beyerdynamic Amiron home. Ein offener HiFi-Kopfhörer "Made in Germany" mit hochwertiger Verarbeitungs- und Materialqualität. Der Amiron home schmiegt sich mit komfortablen Ohrpolstern und dem angenehmen Kopfband aus Alcantara Mikrofaser und Mikrovelours hervorragend an den Kopf an und überzeugt auch mit einer schicken und stabilen Gabel-Konstruktion aus Aluminium. Die offene Konstruktion weist den Kopfhörer, ebenso wie sein Name, für den HiFi-Genuss in den heimischen vier Wänden aus. Dafür erhält man eine luftig transparente Kulisse mit einer weitläufigen, authentischen Atmosphäre und ausgezeichneter Detaillierung.

Amiron home im mitgelieferten Case

Sehr solide Fertigungsqualität

Der Amiron home ist HiRes-Audio-zertifiziert und bildet einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 40 kHz ab, natürlich kommen auch hier die exklusiven Tesla-Treiber zum Einsatz. Ein Hörer mit absolutem Premium-Anspruch, der ein intensives, aber stets kontrolliertes Klangerlebnis mit höchster Souveränität bietet. Darüber hinaus zeigt er sich bezüglich des Quellmaterials sehr flexibel und bleibt seiner authentischen tonalen Auslegung in jeder Situation treu. Nie überbetont, präsentiert er sich mit straffem und kraftvollem Bassbereich. Ausführlichere Infos zu diesem Meisterstück der Manufaktur aus Heilbronn gibt es im Testbericht.

Der beyerdynamic Amiron Home ist zum Singles´ Day für 458,38 Euro statt 583,90 Euro erhältlich!

Abschließend nochmal der Hinweis, dass man auch beim Kauf sämtlicher exklusiven Produkte im Onlineshop, darunter der TYGR 300 R, die DT 880 und DT 990 Special Editions sowie DT 880 und DT 990 Manufaktur und der Gaming-Kopfhörer MMX 300 Manufaktur, vom Singles-Day-Rabatt profitiert. Auch einen Blick auf die B-Ware Produkte im Outlet sollte man werfen, einige Komponenten sind hier zum ersten Mal dabei!

beyerdynamic Singles´ Day - 11% auf Alles

Rabattcode: SINGLE11

Special: Philipp Kind

Fotos: Sven Wunderlich, Philipp Kind

Datum: 10.11.2020

