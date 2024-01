SPECIAL: Samsung startet mit Cashback-Aktion ins neue Jahr

Samsung startet das neue Jahr mit einer attraktiven Cashback-Aktion. Wer sich im Aktionszeitraum vom 18. Januar bis 25. Februar 2024 für den Kauf eines ausgewählten Neo QLED TVs, QLED TVs oder einer Q-Soundbar entscheidet, kann von Cashback-Prämien profitieren. Wird ein Aktions-TV zusammen mit einer Aktions-Soundbar gekauft, verdoppelt sich zudem der TV-Cashback. Je nach Kombination der einzelnen Geräte werden bis zu 4.000 Euro des Kaufpreises erstattet.

In den kalten und dunklen Tagen des Jahresanfangs ist es zuhause vor dem Fernseher urgemütlich. Es ist die Zeit der Filmabende und Serienmarathons, aber auch für die Oscar-Verleihung und den Superbowl. Praktisch der beste Zeitpunkt, um das Heimkino-Setup im Wohnzimmer zu optimieren und aufzuwerten. Zum Jahresauftakt gibt Samsung mit der neuen Cashback-Aktion eine attraktive Gelegenheit. Unter den Aktionsprodukten befinden sich zahlreiche hochwertige Neo QLED Fernseher in 4K- und in 8K-Auflösung.

Wer sich für den Samsung QN900C entscheidet, sichert sich bei TVs den höchsten Cashback-Betrag

Der 8K Neo QLED TV ist mit der praktischen Slim One Connect Box ausgestattet, die nahezu unsichtbar auf der Rückseite des TVs platziert werden kann

Den höchsten Cashback-Betrag erhält man beim Samsung Supersize TV-Erlebnis mit dem aktuellen Neo QLED QN990C in beeindruckenden 98 Zoll. In Kombination mit einer Samsung Q-Soundbar kann man sich hier, wie bereits erwähnt, bis zu 4.000 Euro Cashback sichern. Das Zusammenspiel zwischen Samsung Fernseher und Samsung Fernseher ist nahtlos und dank Q Symphony kann ein besonders immersives Klangerlebnis realisiert werden. Die Audiosignalübertragung kann dabei unkompliziert und ästhetisch vorteilhaft ohne Kabel erfolgen.

Auch der 4K TV QN90C ist Teil der Aktion

Elegante Erscheinund rundum

Dank Solar Remote benötigt die Samsung TV Fernbedienung keine Einweg-Batterien

Neben dem absoluten Flaggschiff nimmt aber auch der Neo QLED 4K TV Samsung QN90C in 65 Zoll eine prominente Stellung in der Aktion ein. Durch die enorme Helligkeit der Samsung Neo QLED Fernseher sind auch im HDR-Betrieb bei Tageslicht dynamische, intensive, faszinierende Bilder möglich.

Wer näheres zu den genannten TV-Modellen erfahren möchte, findet Infos in unseren umfangreichen Testberichten zum Samsung QN900C (Klick!) und Samsung QN90C (Klick!).

Samsung HQ-Q810GC

Mit Wireless Subwoofer

Im Aktionsportfolio finden sich auch weitere Q-Soundbars, darunter z.B. die Q810GC und Q935GC. Beide sind mit Q Symphony ausgestattet und realisieren mit einer synchronisierten Klangwiedergabe, zusammen mit dem Samsung Fernseher, ein raumfüllendes Erlebnis. Bei der Q810GC gibt es 75 Euro und bei der Q935GC 85 Euro an Cashback.

Auch die Samsung Q810GC hatten wir bereits im Test (Klick!)!

Komplettiert werden die Angebote mit den Streaming-Paketen "Made for Germany". Damit haben Anwender Zugriff auf zahlreiche Film-, Serien- und Sportinhalte. Nutzer können sich im Aktionszeitraum das "Made for Germany" Streaming-Paket inklusive Magenta TV mit Disney+ und Netflix sichern.

Aktionsgerät kaufen, online registrieren und Cashback sichern

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 18. Januar und dem 25. Februar im Samsung Online Shop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Für den Erhalt des Cashbacks ist eine Registrierung im Zeitraum vom 18. Januar bis spätestens 10. März (Ausschlussfrist) unter samsung.de/tvdeals notwendig. Die Geräte können auch an unterschiedlichen Tagen bei verschiedenen Händlern erworben werden, sie müssen lediglich in einem Vorgang registriert werden.

Special: Philipp Kind, Samsung Presse

Fotos: Sven Wunderlich, Samsung

Datum: 22.01.2024

