XXL-TEST: Samsung QN90C 55 Zoll 4K-TV (2023) - Praxisgerechte Ausstattung trifft auf homogenes, gefälliges Bild

Laut Samsung-Website kommt der brandneue 55 Zoll Neo-QLED-4K-TV QN90C auf 2.469 EUR. Er ist mit einem Panel mit Quantum-Matrix-Technologie ausgestattet - eine extrem präzise Lichtsteuerung durch Quantum Mini-LEDs sichert hier ein hohes Maß an Detailkontrast, und auch der Schwarzwert profitiert davon. Der QN90C präsentiert sich in ausgezeichneter Verarbeitungsqualität, mit einem ultradünnen Rahmen und einem elegant gestalteten, sehr gut passenden Standfuß. Die Anschlussbestückung umfasst unter anderem 4 x HDMI und 2 x USB. Der QN90C verfügt überdies über einen TV-Doppeltuner.

Ausstattung und Features

Rückseite

Schickes Material hinten und saubere Verarbeitung

Das Finish lässt auch im Detail keine Wünsche offen

Ausgestattet ist der Fernseher unter anderem mit Neo Quantum HDR+ (nur die kleinen 43- und 50 Zoll-Modelle der Serie haben nur Neo Quantum HDR) und mit dem Neural Quantum Prozessor 4K, der sich um eine exzellente Bild- und Tonqualität kümmert, indem er mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz arbeitet. Er kann auf 20 neuronale Netze zurückgreifen und mittels der 4K AI-Upscalingtechnologie sehen auch niedriger auflösende Inhalte glänzend aus, verspricht Samsung. An HDR-Normen werden HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive sowie HLG unterstützt.

Anschlusssektion

An HDMI 2.1 Features gibt es 4K@120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Game Mode) und eARC (auf HDMI-Port 3). Das Display weist 120 Hz Bildwiederholfrequenz auf und empfiehlt sich dadurch auch für anspruchsvolle Aufgaben. Ultimate UHD Dimming sorgt für feine Kontraste.

Klanglich soll der QN90C genauso überzeugen. Hier rüstet Samsung den Neo QLED-TV mit virtuellem 3D-Sound mit OTS+ aus (43/50 Zoll: OTS Lite). OTS steht für Object Tracking Sound, hier folgt der Klang den Bewegungen der Objekte auf dem Screen. Um das entsprechend umsetzen zu können, verbaut Samsung in unserem Testkandidaten ein 4.2.2 Soundsystem mit solide bemessenen 60 Watt. Wenn man zum QN90C eine Samsung-Soundbar ergänzt, kann man die Q Symphomy-Funktion verwenden. Hier arbeiten das Soundsystem im Fernseher und die Soundbar akustisch zusammen - was einen kompletten, räumlich dichten Klangeindruck zur Folge hat, wie wir selbst in zahlreichen Testreihen bereits nachvollziehen könnten. Natürlich ist unser Testkandidat auch zu Dolby Atmos und zu Dolby Digital Plus kompatibel.

Pluspunkt ist auch die flüssige Bewegtbild-Darstellung beim Gaming in 4K-/120Hz-Qualität (43/50 Zoll: 140Hz-Qualität). Ebenfalls für Gamer bestimmt ist "Motion Xcelerator Turbo Pro". Hier geht es um eine erstklassige Bewegtbild-Wiedergabe dank 144 Hz Bildwiederholrate.

Samsungs Smart Hub 2023

Für Gamer interessant ist auch die Kompatibilität zu FreeSync Premium Pro sowie HGiG. Der Dynamic Black EQ und Game Motion Plus bringen weitere Pluspunkte im Gaming-Betrieb. Samsungs Smart & Gaming Hub sorgt, so verspricht Samsung, für eine komfortable, zielgerichtete Bedienung.

Zielgerichtet im Sinne einer optimalen Bildqualität auch unter schwierigen Bedingungen arbeitet auch die Antireflex-Beschichtung des Displays. Mit an Bord ist zudem der Real Depth Enhancer, der die Bildtiefe anpasst und dadurch für ein enorm plastisches Bild verantwortlich ist. Der QN90C weist ebenfalls PANTONE-zertifizierte faerben auf. Das drückt sich in der sauberen darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen aus.

Der EyeComfort-Modus als intelligente Bild-Optimierungsfunktion hat die Aufgabe, die Augen zu schonen. Er reguliert Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt der Modus die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten und passt das Bild entsprechend der aktuellen Lichtverhältnisse an - auch am Tag kann es, z.B. bei einem Gewitter, durchaus mal dunkler werden. Ausgestattet ist der QN90C auch mit der Auto HDR Remastering-Technologie. Hier gibt es auch im SDR-Bild erweiterte Kontrastdetails und mehr Tiefe.

Den QN9ßC gibt es in 43, 50, 55, 65, 75 und sogar in riesigen 85 Zoll. Hier kann man sich über mangelnde Auswahl gewiss nicht beschweren. Immer integriert sind die Sprachassistenten Alexa (Amazon) und Bixby (Samsung). Der TV ist kompatibel zu Samsungs Smart Things-App. In dieser können alle kompatiblen Samsung-Geräte, auch Haushalts-Geräte, in einer App angezeigt und vernetzt werden. teZudem ist er zu Google Meet (Video Communcation) kompatibel.

