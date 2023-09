XXL-TEST: Samsung HW-Q810GC - 5.1.2 Soundbar/Subwoofer-System mit aufwändiger Technik und Vollausstattung

Aus dem Hause Samsung haben wir die HW-Q810GC 5.1.2 Soundbar für einen Test erhalten - er entspringt der beliebten Samsung Q-Soundbar Serie.

Die Samsung HW-Q810GC ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante verfügbar und kann direkt im Onlineshop des Herstellers für 779 EUR vorbestellt werden. Wer ein Plus an Surround Sound haben möchte, kann das System mit den Rearspeakern SWA-9500S erweitern.

Die HW-Q810GC offeriert eine Leistung von 360 Watt und unterstützt die objektbasierenden Audiotechnologien Dolby Atmos sowie DTS:X. Die Dolby Atmos Wiedergabe wird sogar kabellos unterstützt. Das System verfügt über insgesamt 11 Lautsprecher, inklusive zwei Top-Firing Modulen für eine glaubhafte und deckenreflektierenden Dolby Atmos Wiedergabe sowie einen 8 Zoll großen externen Subwoofer.

Um den Klang bestmöglich an den Raumgegebenheiten anpassen zu können, verfügt die HW-Q810GC über die SpaceFit Sound Pro Technologie. Die SpaceFit Sound-Technologie analysiert den Aufstellort der Soundbar und passt den Klang automatisch an die Gegebenheiten an. Die Soundbar "erkennt" Form, Größe und sogar die Einrichtung des Zimmers. Dieses Feature ist allerdings nur in Verbindung mit einem geeigneten Samsung TVs möglich.

Weitere interessante Features wie Q-Symphony finden bei der 2023er Soundbar Verwendung. So wird der Surroundklang nicht nur über das Soundbar-System wiedergeben, sondern zusätzlich werden die TV-Lautsprecher des entsprechenden kompatiblen Samsung-Fernsehers mit hinzugezogen. Das heißt, die integrierten Lautsprecher im TV werden nicht abgeschaltet, sondern greifen aktiv in das Surround-Geschehen mit ein. Beim Konkurrenten LG nennt sich dieses Feature WOW Orchestra.

Soundbar

Anzeige



Wenden wir uns nun den Einzelkomponenten zu und beginnen mit der Soundbar. Mit ihren Abmessungen von 1110,7 mm Länge, einer Höhe von 60,4 mm und einer Tiefe von 120 mm eignet sich die Soundbar für TV's ab 48 Zoll Bildschirmdiagonale. Darunter sieht es, unserer Meinung nach, nicht ästhetisch aus. An der Front, der Oberseite sowie an den beiden Seitenwangen verfügt die Soundbar über Abdeckungen, die aus Metall gefertigt sind. Das Lochgitter macht einen sehr hochwertigen und robusten Eindruck, scharfe Kanten oder unsaubere Übergange suchen wir vergebens. Insgesamt erscheint das System hochwertig und elegant.

Ebenfalls können bei der Samsung HW-Q810GC die Sprachassistenten Amazon Alexa sowie Apple Siri verwendet werden. Somit lassen sich die Lautstärke oder auch der Lieblingstitel mit der eigenen Stimme suchen oder verändern. Auch Tap Sound findet bei der 5.1.2 Soundbar Verwendung. Tap Sound stellt eine Bluetooth Verbindung zwischen Soundbar und einem geeigneten Samsung Smartphone her. Soll der Titel von der Soundbar wiedergegeben werden, muss einfach das Smartdevice an die Soundbar gehalten werden. Ein WiFi-Modul besitzt unser Testkandidat ebenfalls, und zudem werden AirPlay 2, Bluetooth 4.2, Spotify Connect sowie Tidal Connect (HiFi) unterstützt.

Dedizierte Dolby Atmos Top Firing Module auf der Oberseite der Soundbar

Dank Adaptive Sound wird der Klang auf Inhalte des Nutzers angepasst. Die Samsung Soundbar analysiert die Tonspur und liefert automatisch optimierten Sound. Weiterhin sind Equalizerkurven in Form von Surround Sound Expansion, Game Pro sowie Adaptive, Standard über die Fernbedienung abrufbar.

Aber auch die Gamer unter uns dürfen sich freuen, da der Game Mode Pro in die HW-Q810GC integriert wurde. Die nach oben strahlenden Lautsprecher erzeugen mit der Acoustic-Beam-Technologie und dem Tieftöner einen realistischen 3D Klang, der speziell auf Gaming abgestimmt wurde. Allerdings ist dieser nur mit geeigneten Samsung TVs realisierbar.

Tadellos verarbeitetes und hochwertige Metallabdeckung im Detail

Anzeige



Display im rechten Teil der Front

Wie mittlerweile bei Samsung Soundbars üblich, sitzt das Display dezentral. Es ist im rechten Teil der Frontansicht ist, geschützt hinter dem Metallgitter, untergebracht. Das Display informiert via Lautschrift über den gewählten Eingang, der ausgewählten Klangkurve oder auch über den Lautstärkepegel. Es kann auch aus weiteren Entfernungen noch gut abgelesen werden. Um eine cleane Optik zu gewährleisten, schaltet sich das Display wenige Sekunden nach Nichtgebrauch ab.

Bedienelemente auf der Oberseite der Soundbar

Auf der Oberseite der Soundbar und mittig platziert, sitzen die Bedienelemente für eine Steuerung am Gerät sowie die Mikrofone für die Sprachsteuerung. Der erste Taster ist für ein Ein- und Ausschalten der Soundbar zuständig und ist die Soundbar bereits in Betrieb, können durch Betätigen dieses Bedienelements die Eingänge durchgeschaltet werden. Die darauffolgenden Taster sind für ein Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke zuständig. Den Abschluss der Bedienelemente bildet ein Button für die Deaktivierung der integrierten Mikrofone, möchte der Nutzer die Sprachsteuerung nicht verwenden. Die Taster haben allesamt einen knackigen Druckpunkt.

Anzeige



Rückansicht der Soundbar

Die Rückseite der Soundbar präsentiert sich von der cleanen Seite. Die Anschlusssektion der Soundbar befindet sich auf der Unterseite. Dies hat einen Vorteil: Möchte man die Soundbar an die Wand montieren, stören die eingesteckten Kabel nicht. Im Lieferumfang befinden sich Haltewinkel für die Wandmontage, die mit der Unterseite der Soundbar fest verschraubt werden.

Die Anschlusssektion der Soundbar besteht aus einem optischen Digitaleingang, für externe Zuspieler, einen HDMI eARC/ARC Ausgang, für die Verbindung zu einem TV, sowie einem HDMI Eingang, der z.B. für einen Blu-ray Player oder eine Spielekonsole verwendet werden. Zusätzlich befindet sich auf der Unterseite noch ein USB-Port, der aber ausschließlich für Service-"Arbeiten" genutzt werden kann.

Anschlusssektion Teil 1

USB-Anschluss ausschließlich für Service

Gummierte Standfüsse, der Stromanschluss sowie Gewindebohrungen für die Montage der Wandhalter in der Detailansicht

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine hochwertige Fernbedienung

Im Lieferumfang liegt die bereits uns gut bekannte und geschätzte Fernbedienung, die schon bei anderen Soundbar Systemen verwendet wurde, bei. Mittels der Remote kann das Soundsystem ein- sowie ausgeschaltet werden, der Eingang ausgewählt werden und auch das Bluetooth-Pairing gestartet werden. Weiterhin befinden sich auf der Remote Bedienelemente für die Lautstärkeregelung und für die Anpassung des Subwooferpegels. Durch Betätigung der Sound Mode Taste können Klangkurven in Form von Surround, Gaming, Standard sowie adaptiver Sound abgerufen werden.

Beim Betätigen des Tone Control-Tasters kann zudem die Intensitität des Höhen- und Bassbereich der Soundbar entsprechend angepasst werden. Wird der Taster mit dem Zahnrad gedrückt, können die Audiofunktionen (Space Fit, AVA, Voice Enhance Mode, Night Mode) festlegt werden. Es sind noch viele weitere Einstellungen möglich, deren Aufzählung würde aber hier das Maß sprengen. Dazu empfehlen wir die sehr umfangreiche Bedienungsanleitung von Samsung.

Subwoofer

Wenden wir uns nun den externen Wireless Subwoofer von unserem Testkombo zu. Das Gehäuse des Bassmachers besteht aus Holz und ist umlaufend foliert. Die Folierung ist sauber aufgebracht und auch die Kantenbereiche präsentieren sich mit einer tadellosen Verarbeitungsqualität. Die Treibereinheit ist seitlich untergebracht und wird von einer Abdeckung vor Fremdeinwirkung geschützt. Diese ist nicht abnehmbar und ist mit schwarzem Akustikstoff bezogen. Das Material ist akkurat befestigt und sitzt bombenfest.

Der Bassist des Systems hat eine Leistung von 160 Watt und verfügt über einen 8 Zoll großen Tieftöner. Dieser strahlt, wie bereits erwähnt, seitlich ab. Mit Abmessungen von 403 mm Höhe, 210 mm Breite und einer Tiefe von 403 mm fügt sich der Tieftöner harmonisch in das Wohnzimmerambiente ein, ohne dabei wie ein Fremdkörper zu wirken.

Seitliche Treibereinheit

Die Rückseite des Bassmacher

Wenden wir uns nun der Rückseite des kabellosen Subwoofer zu. Im oberen Teil der Rückseite ist ein Bassreflexrohr untergebracht, welches im Hochglanz-Finish ausgeführt ist. Im unteren Teil der Rückseite befindet sich der Stromanschluss sowie ein Taster für eine manuelle Verbindung zur Soundbar.

Bassreflexrohr im Hochglanz-Finish

Stromanschluss und Taster für das manuelle Verbinden mit der Soundbar

Seiten: 1 2 3 4

Weiter auf: Nächste Seite Tags: AirPlay2