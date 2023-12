XXL-TEST: Samsung 8K-Neo QLED Smart-TV QN900C in 75 Zoll - Meisterwerk mit feinster Detailwiedergabe

Für 6.299 EUR gibt es direkt beim Samsung den 75 Zoll in der Bilddiagonale messenden Top-8K-TV QN900C. Alternativ sind die Luxus-Fernseher noch in 65 oder in gigantischen 85 Zoll erhältlich. "On Top" gesellt sich der Riesen-8K-TV QN990C, der in Deutschland erstmals auf der IFA 2023 präsentiert wurde.

In unserem Bericht dreht sich aber alles um die 75 Zoll-Variante - ein idealer Kompromiss, man genießt ein großes Bild, aber gleichzeitig wirkt der TV nicht zu wuchtig.

Overview

Eckdaten umfassen die "Neo Quantum HDR 8K Pro" Technologie für exzellente Detailtreue und enorme Helligkeitswerte. Der Neural Quantum Prozessor Pro steht für weiter entwickelte Künstliche Intelligenz und ist mit 64 neuronalen Netzwerken ausgestattet.

Dank des "Infinity Screens" mit extrem dünnem Rahmen erhält man ein eindrucksvolles "Seh-Erlebnis", praktisch ohne Grenzen. Mit an Bord ist auch die Attachable Slim One Connect Box. Hierbei handelt es sich um eine externe Anschlussbox, die man entweder direkt am TV-Standfuß oder aber komplett exrtern unterbringen kann. Von der Box zum TV führt in jedem Fall lediglich ein einziges Kabel, die Box selbst ist sehr kompakt.

Akustisch ist der QN900C selbstverständlich kompatibel zu Dolby Atmos, hinzu kommen integrierte Top Channel Lautsprecher und "Object Tracking Sound Pro" (OTS Pro). Dank der Kompatibilität zu Q Symphony ist es mit einer entsprechend geeigneten Samsung Soundbar möglich, das TV-Lautsprechersystem gemeinsam mit den akustischen Talenten des Soundbar-Pakets zu verwenden. Wir empfehlen wir klar die 2023er Spitzen-Soundbar HW-Q995GC.

Bedient wird alles mittels der "Premium Solar Remote", ultrakompakt und, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, mit Solarzellen versehen. Der Samsung Smart Hub und der Samsung Gaming Hub vereinen alle relevanten Inhalte an einem Ort und ermöglichen daher ein komfortables Handling.

Verarbeitung

TV-Rückseite mit montierter Slim One Connect Box

Qualitativ hochwertiges Material für den Rahmen

Die gesamte Rückseite erfreut durch hohe Materialgüte

Detachable Slim One Box

Standfuß

Der edle TV mit gleichbleibender Gehäusetiefe präsentiert sich im einwandfreien Finish. Die Materialqualität liegt hoch, der extrem dünne Rahmen schmiegt sich nahtlos ans Display. Die Rückseite wirkt aufgeräumt, und die externe Anschlussbox ist ebenfalls sauber zusammengebaut, wenn auch hier das verwendete Material noch etwas hochklassiger ausfällen dürfte. Die mitgelieferte Fernbedienung wirkt solide, ist aber nicht opulent verarbeitet.

Neo QLED Technologie

Bereits seit dem Jahr 2021 prägt sich der Begriff "Neo QLED" ins Bewusstsein der Liebhaber hochwertiger Smart-TVs ein. Neo QLED führte Samsung damals als neue Display-Technologie ein. Technisch neu ist die "Quantum Mini LED" Lichtquelle, die durch die "Quantum Matrix Technologie" und durch den "Neo Quantum Prozessor" präzise angesteuert wird. Der Neo Quantum Prozessor wurde erstmalig für den Neo QLED Jahrgang 2021 entwickelt und darauf abgestimmt.

Die Quantum Mini LED ist circa 40-mal flacher als eine klassische LED. Bei der konventionellen Technologie wurde eine Linse zur Lichtstreuung verwendet. Die Quantum Mini LED dagegen ist mit speziellen, äußerst dünnen Mikroschichten beschichtet, die mit einer hohen Anzahl an LEDs gefüllt sind. Dieses Prinzip stellt eine äußerst exakte Steuerung der dicht aneinander liegenden LEDs sicher. Auf diese Art und Weise werden störende Überstrahlungseffekte auf ein absolutes Minimum reduziert.

Neo QLED-TVs punkten mit einer Luminanzskala von 12 Bit mit 4096 Schritten. daher werden dunkle Bereiche extrem dunkel und helle Bereiche überdurchschnittlich hell dargestellt. Die TVs überzeugen in der Praxis mit handfesten Vorzügen. Sie bieten hochauflösendes Gaming mit bis zu 4K@144Hz, besonders hohe Spitzenhelligkeiten (noch höher als bei "normalen" QLED-TVs) und ein plastischer visueller Gesamteindruck dank des tadellosen Schwarzwerts und der sehr hohen Gesamtkontraste.

Antireflexives Panel

Beim QN900C kommt ein antireflexives Panel zum Einsatz, das durch eine spezielle Beschichtung störende Reflexionen, die von externem Lichteinfall verursacht werden, zu einem beträchtlichen Teil verhindert. In der Praxis klappt dies selbst am Tage sehr überzeugend, wenn Abends z.B. nur eine Lichtquelle leuchtet, verhindert die Technik, dass sich dies sehr störend aufs Bild auswirkt. Für uns ein besonders wichtiges Ausstattungsmerkmal.

Neural Quantum Prozessor

Zahlreiche intelligente Funktionen, die man aber zuerst aktivieren muss

Die 64 neuronalen Netzwerke zur Bildverarbeitung wurden hinsichtlich der Anzahl drastisch erhöht, so spricht Samsung in der 2023er Generation der Modelle mit dem größten Prozessor von 64 neuralen Netzwerken (2022 lediglich 20 neurale Netzwerke). Integriert ist das AI Upscaling, das eine hervorragende Detailtraue und Rauscharmut beim Hochskalieren niedriger auflösender Bildinhalte garantiert. Beim Upscaling "lernt" der intelligente Prozessor stetig dazu und kann beim Aussuchen eines passenden Upscaling-Musters auf eine sehr große Datenbank zurückgreifen.

Bild-Features

Neu in 2023 ist die „Auto HDR“ Funktion, hier werden SD-Inhalte auf hohem Niveau in HDR-Inhalte umgewandelt. Kontraste, Helligkeit sowie Farben werden optimiert. Der Real Depth Enhancer Pro bearbeitet Bildteile im Bildvordergrund nach, während der Hintergrund unverändert bleibt. Das sorgt für ein plastisches Bild und für einen 3D-Effekt. Dabei erkennt die Schaltung die Bereiche, auf die sich das menschlichte Auge fokussieren würde, und verstärkt dort gezielt die Bildtifefe - mittels erhöhtem Kontrast. Um dies zu erreichen, werden mit hoher Präzision Blöcke von Mini-LEDs selektiert. Weiterhin ist der QN900C Pantone-zeritfiziert. Damit ist garantiert, dass ein enormes Maß an Farbtreue erzielt wird. Eine akkurate Präsentation von bis zu 2.030 Pantone-Farben ist möglich, hinzu kommen 110 Hauttöne.

Die EyeComfort-Funktion wurde 2022 erstmals eingeführt und bietet ein intelligentes, für die Augen des Betrachters optimiertes Bild. Bei einsetzender Dunkelheit werden Helligkeit sowie Farbsättigung automatisch reguliert. Aber auch bei Tag berücksichtigt EyeComfort die Sonnenaufgangszeiten sowie die Sonnenuntergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtsituation automatisch an. Für einen breiten Blickwinkel sorgt Samsungs "Ultra Viewing Angle" Technologie, für extrem präzises Dimming die "Ultimate 8K Dimming Pro" Technologie. Natürlich ist außerdem der Filmmaker Mode bei den Bild-Modi verfügbar. An HDR-Normen werden HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive und HLG unterstützt.

Gaming-Features

Der Samsung Gaming Hub fungierrt als flexible Gaming-Zentrale, die auf einfachem und schnellem Wege die Verbindung z.B. zu den bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen herstellt, ferner zu Konsolen und Spiele-Apps. Es erfolgen plattformübergreifen Vorschläge für passende Games. Vorhanden beim QN900C ist auch "Motion Xcelerator Turbo Pro" mit 144 Hz Bildwiederholrate. Äußerst scharfe Bilder treffen auf eine extrem hohe Geschwindigkeit - für absolut realistisches Gaming. ALLM wird unterstützt, zudem gibt es den "Game Motion Plus" Modus sowie den "Dynamic Black EQ". HGiG-kompatibel ist der QN900C ebenfalls, auch steht die Kompatibilität zu FreeSync Premium Pro im Datenblatt.

Audio-Features

"Adaptive Sound Pro" passt KI-basiert mittes Audio-Remaster-Technologie den Klang an. Der jeweilige Raum und der jeweilige Audioinhalt werden hier berücksichtigt. Dank Q-Symphony arbeiten Soundbar und TV-Lautsprechersystem nahtlos zusammen - und der QN900C verfügt zudem über Top Channel Speaker und die Kompatibilität zu Dolby Atmos. An Bord ist ein aufwändiges 6.2.4-Kanal-Soundsystem mit einer Ausgangsleistung von 90 Watt (RMS)

Smart TV-Features

Der Samsung Smart Hub 2023 mit integriertem Universal Guide arbeitet betreffend der Sprachsteuerung mit Alexa und Samsungs eigenem Sprachassistenten Bixby. Das Betriebssystem basiert auf Tizen, und der QN900C kann mit Hilfe der Samsung SmartThings-App bedient und eingerichtet werden.

Tuner-Features

Verbaut im QN900C ist ein doppelter DVB-C/DVB-S2/DVB-T2 Tuner, der es ermöglicht, ein Programm zu betrachten, während ein anderes aufgenommen wird. Natürlich ist HbbTV vorhanden, ebenso ein Common Interface Slot (Ci+, Version 1.4). HD+ ist integriert (für 6 Monate gleich inklusive), und der Tuner ist Unicable/SatCR-geeignet.

Anschlüsse

Teil 1 der Anschlüsse, zu finden an der Attachable Slim One Connect Box

Teil 2 der Anschlüsse

Das Kabel, das hier angeschlossen wird, führt zum Display

Anschluss des Systemkabels am Display

Insgesamt stehen branchenübliche vier HDMI-Eingänge bereit, zudem drei USB-Slots. Ein USB-C-Eingang ist für den Kameraanschluss vorhanden. Hinzu kommen ein optischer Digitalausgang (Audio), der schon erwähnte Ci+ Slot sowie die Anschlüsse für den Doppeltuner und ein Netzwerkanschluss. HDMI 2.1 Funktionen umfassen 8K bei 60 Hz, 4K bei 120 Hz (sogar bis zu 144 Hz), VRR (Variable Refresh Rate), ALLM sowie eARC auf Port 3. Bluetooth 5.2 plus WLAN (WiFi 6) kommen noch hinzu.

Energieangaben

Ein großer 75 Zoll 8K Smart-TV eignet sich natürlich nicht zum Stromsparen, daher weist er die Energieeffizienzklasse (bei hohem Dynamikumfang, HDR, und auch bei SDR-Inhalten) G auf. Die Leistungsaufname im Ein-Zustand beträgt laut Hersteller 410 Watt, der Energieverbrauch pro 1000 Betriebsstunden wird mit 141 kWh angegeben. Der Samsung verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion und braucht im Standby-Betrieb 0,5 Watt. Die Stromkosten etwas senkt der eingebaute Enegiersparmodus.

