SPECIAL: Gespräch mit Sven Kirchner, Director Retail bei Lautsprecher Teufel - aktuelle Produkte + Trends im Weihnachtsgeschäft 2023

Wir haben uns - nach einem interessanten ersten Gespräch im August - erneut mit Sven Kirchner, Director Retail bei Lautsprecher Teufel, vor Ort in Berlin unterhalten und ihn nach aktuellen Trends und Prognosen befragt. Aktuell besonders wichtig ist für uns die Frage, ob die von Teufel im Rahmen der IFA präsentierten Produkte im diesjährigen Weihnachtsgeschäft schon eine Rolle spielen. Stereo M 2, Teufel Ultima 25 Aktiv und Motiv Home. Natürlich wollten wir von Sven auch wissen, was sein persönliches Lieblingsprodukt von den Neuerscheinungen ist.

Sven erklärt, dass er sich schwer damit tut, einen klaren Favoriten zu küren. Er hält den Motiv Home für ein performantes und spannendes Produkt, aber gerade die Ultima 25 Aktiv-Komplettlösung und das Wireless-Aktivlautsprecherpaar Stereo M2 hält er für besonders interessant. Beide Systeme verbinden echten Stereoklang mit einer modernen, multifunktionalen Ausstattung. Trotzdem wenden sich beide Angebote an eine unterschiedliche Ziegruppe. Drahtlose Musikwiedergabe ist bei beiden Offerten komfortabel möglich, zudem ist die Bedienung einfach. Sven persönlich ist "ein bisschen in Love" mit dem auch preislich besonders attraktiven Ultima 25 Aktiv-Paket.

Ultima 25 Aktiv

Grund: Eine tolle, unkomplizierte Standalone-Lösung, die typische Teufel DNA in sich trägt. Sven glaubt, auch wenn aktuell natürlich noch keine entsprechenden Daten zur Unterfütterung vorliegen, dass Teufels Ultima 25 Aktiv-Lautsprecher mächtig für Furore sorgen können und richtig gut ankommen werden. Schon mit der großen Standlautsprecher-Lösung Ultima 40 Aktiv hat man sehr gute Erfahrungen, dieses Set erfreut sich, so Sven, großer Beliebtheit.

Sehr beliebt in den Teufel Stores: Die Ultima 40 Aktiv (bei uns damals im Test als Bestandteil eines 4.0 Surroundsets)

Er hebt auch hervor, dass es eine sehr breite Gruppe von potentiellen Kaufinteressenten sein wird, bei denen das Ultima 25 Aktiv-System im Fokus steht. Das Ultima 25 Aktiv-Paket ist auch preislich besonders interessant und besetzt einen völlig anderen Preispunkt im Vergleich zur Stereo M2. Sven sieht die Ultima 25 Aktiv sowohl als Store- als auch als Online-Produkt. Sven betrachtet die Stereo M2 als "echtes Store-Produkt", da bei Streaming-Produkten oft vom Kunden eine Beratung gewünscht und auch entsprechend im Store gebucht wird. Teufels Streaming-Produkte werden in den Stores mehr verkauft als über Teufels Online-Portal.

Aber wieder zurück zur Ultima 25 Aktiv.

Pluspunkt der Ultima 25 Aktivlautsprecher ist auch das ikonische Teufel Ultima-Design - das ist für viele "typisch Teufel", und besitzt einen hohen Wiedererkennungswert. Anmerkung der Redaktion: Das Design war und ist so ein Volltreffer, dass es andere Hersteller bereits versucht haben, zu kopieren. Aber: Es gibt eben nur ein Original, und das ist die Ultima-Linie von Teufel.

Ikonisches Teufel Ultima-Design

Kabelbasierte Master-Slave-Lösungen - vor einiger Zeit schon abgeschrieben, als die Wireless-Signalübertragung zwischen zwei vollaktiven Boxen stark im Trend lag - gewinnen wieder an Bedeutung, gerade weil sie auch zu äußerst attraktiven Kaufpreisen angeboten werden können - hier stimmen Sven und wir überein.

Stereo M2

Wir haben die Stereo M2 schon weiter oben erwähnt, nun rückt sie in den Fokus unseres Gesprächs. Sven sieht hier, wie schon angesprochen gerade in den Stores, für das Weihnachtsgeschäft einiges an Potential. Der Preispunkt ist mit 999 EUR für ein komplett Wireless agierendes Stereolautsprecher-Paar mehr als fair, das Design im Bauhaus-Stil ist auch hier ikonisch und zieht viele Kaufinteressenten an. Die vielen Verwendungsmöglichkeiten der Stereo M2 sprechen zudem für das elegante Speaker-Paar.

Sven Kirchner sieht den neuen Motiv Home als ein flexibles, elegantes und modernes Produkt

Wie sieht Sven die Chancen des Motiv Home? Elegant, modern, klangstark - so würden wir den smarten All-In-One-Speaker umschreiben. Sven erläutert zum Motiv Home, dass er den universellen Aktiv-Streaming-Lautsprecher mit Akku für absolut massenkompatibel hält. Viele suchen nach einer derartigen Lösung für zuhause und können nun zum Motiv Home greifen.

Motiv Home

Der Motiv Home, so Sven, wird sehr gut in den Stores, aber auch online funktionieren. Der Markt ist hart in diesem Segment, führt Sven weiter aus, und es gibt starke Mitwettbewerber-Produkte in diesem Segment.

Mit Dynamore Ultra inklusive Side Firing-Treibern

Trotzdem sieht er sehr gute Chancen beim Motiv Home dank moderner Streaming-Vielfalt inklusive AirPlay 2, aber zusätzlich auch mit Teufel-spezifischer Technologie wie Dynamore Ultra oder dem aufwändigen Treiber-Layout.

