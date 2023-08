SPECIAL: Interview mit Sven Kirchner, Director Retail bei Lautsprecher Teufel und zuständig für die Stores inklusive dem Berliner Flagship Store

In Berlin hatten wir die Gelegenheit, ein Interview mit Sven Kirchner, Director Retail bei Lautsprecher Teufel, im Teufel Flagship Store im Bikini, Budapester Straße 44, zu führen - über Produkte, Strategien und Trends.

Sven Kirchner, Director Retail

Carsten: Sven, schön, dass wir uns getroffen haben hier im Teufel Flagship-Store im Bikini. Zunächst zu dir. Wie kamst du zu Teufel und wie sieht das Aufgabenfeld deines Jobs aus?

Das charakteristische und weithin bekannte große "Teufel-T" findet sich auch in Berlin beim Flagship Store (Hintereingang)

Sven: Vielen Dank, dass du da bist! Zu deiner Frage: Wie bin ich zu Teufel gekommen? Seit 2016 bin ich bei Teufel und war zuvor Geschäftsführer bei einer großen CE-Company. Und was ich hier bei Teufel mache? Als Director Retail bin ich zuständig sowohl für den operativen Ablauf in allen Stores als auch für die Expansionsplanung der Stores.

Eingang zum Flagship-Store in Berlin

Anzeige

Das betrifft nicht nur die eigenen Teufel-Stores in Berlin, Leipzig, Köln, Essen, Stuttgart und Wien, sondern auch unsere Shop-in-Shop-Kooperationen beispielsweise im Vaund Flagship-Store in Hannover, wo wir einen einen 60 Quadratmeter großen Shop-in-Shop betreiben. Aber ich bin auch für unser Shop-in-Shop-Konzept im Telekom Flagship Store Hamburg zuständig. Dort haben wir mit der Telekom eine hervorragende Kooperation, extra für uns gibt es sogar einen Vorführraum in Form einer Glaskabine. Vor Ort kann der Kunde auch eine Beratung über die Telekom in Anspruch nehmen – das alles funktioniert sehr gut. Die Berater und Beraterinnen vor Ort haben intensive Schulungen besucht, damit die hohe Beratungskompetenz, die Teufel fordert, auch geboten werden kann. Wir schauen schon zusammen mit der Telekom, wie wir diese Kooperation noch weiter ausbauen können. Wir prüfen zum Beispiel, wie wir mit Magenta TV ein noch besseres Vorführerlebnis in unseren Stores generieren können.

Carsten: Wenden wir uns nun den Produkten zu. Wo siehst du bei Teufel in Bezug auf Produkte die großen Stärken?

Hochwertige Streaming- und Stereoprodukte laufen sehr gut in den Stores

Sven: Bei uns in den Stores laufen beratungsintensive Produkte ausgesprochen gut – Streamingprodukte, Heimkinoprodukte oder Soundbars beispielsweise. Wie du gerade live sehen konntest (Anmerkung der Redaktion: Gerade, als wir vor Ooirt waren, fand ein ausführliches Beratungsgespräch im großen Teufel-Kino statt), interessieren sich Kunden und Kundinnen sehr für unser Heimkino im Flagship Store.

Großes Kino im Flagship Store

Du warst ja gerade selbst sozusagen Zeuge eines Beratungsgesprächs. Da gibt es noch viel Unsicherheit, die wir in den Stores nehmen und gut zu Produkten beraten können. Da liegt ein großes Potential.

Anzeige



Carsten: Das ist eine wirklich interessante Geschichte, denn von Seiten der Medien wird ja oft suggeriert, es gäbe nur noch die Themen Bluetooth-Lautsprecher, Kopfhörer, vielleicht noch das Gebiet der Soundbars. Da ist es doch schön, zu hören, dass Ihr in den Stores tatsächlich noch Kunden habt, die sich für eine klassische Stereo- oder Heimkino-Lösung interessieren.

Back To The Roots - Stereoequipment liege im Trend

Sven: Der Trend geht klar zurück, Back To The Roots. Wir haben sehr viele Leute, die eine Stereolösung mit Plattenspieler suchen. Beratungen dazu werden sehr oft in unserem Online-Termintool gebucht. Was viele nicht wissen: Bei uns kann man Termine direkt online vereinbaren, so ähnlich wie man es von Apple kennt.

Einen Termin kann man z.B. in Teufels "Wohnzimmer-Heimkino" im Berliner Store buchen

Anzeige



Auch einen extra Stereo-Raum, in dem man ungestört hören kann, bietet Teufel den Kunden an

Man kann einen Flächentermin buchen, aber auch einen Termin in einem der beiden Kinos und das in allen Stores. Das wird sehr rege in Anspruch genommen. Jeder Store hat im übrigen zwei Vorführräume ein richtiges Kino mit Beamer und ein Wohnzimmer. Und hier zeigt sich auch deutlich, dass Teufel eben kein reiner Online-Anbieter ist, sondern dass das Thema Beratung vor Ort bei uns sehr wichtig ist und dementsprechend groß geschrieben wird.“

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Elektronik