SPECIAL: DALI und Bluesound in der Motorworld Highline Location in München - B2B-Tage mit EPIKORE, RUBIKORE und der NODE-Familie

DALI wird es diesmal anders im Rahmen der High End 2025 in München machen: Nicht auf der High End selbst, sondern auf der anderen Straßenseite in der Highline Location in der Motorworld München findet man ausgesuchte DALI Komponenten und natürlich auch einiges von Bluesound und NAD. Dieses mal lädt DALI ausschließlich Fachbesucher, den Fachhandel und Journalisten am Donnerstag sowie Freitag und am Samstag (bis 14 Uhr ein - und die DALI-Experten haben viel Zeit mitgegebracht, um dann ausführliche Fachgespräche führen zu können. Wir gehen natürlich davon aus, dass es auch etwas Neues geben wird - von Seiten des deutschen DALI Vetriebs wird aber noch nichts verraten, sodass wir hier tatsächlich den 14. Mai 2025 abwarten müssen, um dann Näheres schreiben zu können.

EPIKORE 3

Fakt ist aber natürlich, dass DALI ausgesuchte, bereits von uns getestete Komponenten auch in München in der Motorworld zeigen wird. So die ikonische EPIKORE Baureihe, die aus dem EPIKORE 3 Regallautsprecher besteht, den wir auch im Test hatte, gefolgt von der EPIKORE 7 als kleinster Regalbox, die wir in Dänemark hören konnten, es schließt sich dann die EPIKORE 9 an, die wir schon im Preview hatten, sowie die EPIKORE 11, die wir bereits getestet hatten.

EPIKORE 7

EPIKORE 9

EPIKORE 11

Mit Genen von der Ultra-Luxus-Box KORE (auch dazu gibt es bei uns einen Test) einem der besten Lautsprecher der Welt - ausgestattet, ist die im Stammwerk in Dänemark produzierte EPIKORE Serie auf technisch hervorragendem Stand, besonders hochwertige Treiber wie das neueste Hybrid-Hochtonmodul, exzellente Mittel- und Tieftöner sowie eine mit besten Bauteilen und DALI-exklusiven Technoligien bestückte Frequenzweichen gehören hier ebenso dazu wie exklusive Anschlussterminals.

Hybrid-Hochtonmodul

SMC-getunte Treibereinheiten

Hochleistungsfähige, belastbare Treiber

High End-Frequenzweichen

Feinste Gehäuse, hier im DALI-Stammwerk in Dänemark

Noble Terminals

Auch das vorzüglich verarbeitete, innen sorgsam versteifte Gehäuse mit fein bearbeiteter Oberfläche ist ein EPIKORE-Merkmal.

RUBIKORE 8

Hybrid-Hochtonmodul

RUBIKORE CINEMA

Drehbarer Hochtöner

Und die sich unterhalb der EPIKORE Baureihe anschließende Serie RUBIKORE, die ebenfalls in Dänemark gebaut wird, fokussiert sich deutlich auf ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis: Technische Ansätze und der Aufbau der Komponenten werden hier zum Teil von der EPIKORE Baureihe übernommen, was zu unglaublich gutem Sound für absolut vertretbare Kaufpreisen führt. Die zeitlose, sehr schicke Optik und die überragende Verarbeitung der Unibody-Gehäuse sind auch erwähnenswert. Die RUBIKORE 8 hatten wir ebenso bereits im Test, wie wir die RUBKORE CINEMA in der Redaktion genauestens untersucht haben.

NODE ICON

NODE N132

Sehr beliebt auch bei unserer Leserschaft, das merken wir anhand der Zugriffszahlen, sind die Modelle Bluesound NODE ICON und Bluesound NODE N132. Beide Streamer beherbergen auch einen excellenten ESS DAC, einen THX AAA Kopfhörerverstärker, sind optional Dirac Live-fähig und können natürlich auch als hochklassiger Vorverstärker verwendet werden.

Farbdisplay des NODE ICON

Der NODE ICON als Topmodell ist nochmals edler verarbeitet und bringt ein großes Farbdisplay sowie einen nochmals ausgeklügelteren Aufbau mit.

BluOS-App

Die BluOS-Streaming-Plattform sichert ein komfortables Handlung und ist zu nahezu allen relevanten Streaming-Services kompatibel, zahlreiche Audioeinstellungen finden sich auch noch in der App, zudem sind die beiden NODEs natürlich zu Apple AirPlay 2, zu TIDAL Connect, zu Spotify Connect und zu MQA kompatibel. Wir haben den NODE ICON und den NODE N132, wie eingangs bereits indirekt durch die Erwähung der Zugriffe angesprochen, natürlich getestet.

Nun freuen wir uns auf den Morgen des 15. Mai, wenn wir bei DALI hoffentlich Näheres zu etwaigen spannenden Neuheiten in Erfahrung bringen werden.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Carsten Rampacher

Datum: 09. Mai 2025