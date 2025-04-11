PREVIEW: DALI Hochleistungs-Standlautsprecher EPIKORE 9 für 29.998 EUR Paarpreis

Die DALI Epikore 9 kommt auf einen Stückpreis von 14.999 EUR und folgerichtig auf einen Paarpreis von 29.998 EUR. Ein nicht eben unerheblicher Preis, für den der Kunde zurecht auch ein Maximum an Qualität erwarten kann. Ob der EPIKORE 9 Standlautsprecher höchste Anforderungen erfüllt, haben wir nachgeprüft, wollen aber zu Beginn unseres Berichts zunächst die Merkmale der gesamten EPIKORE Baureihe beleuchten.

Die EPIKORE Serie

Dali hat mit der EPIKORE Serie eine nicht ganz einfache Mission begonnen. Schließlich soll jede Box dieser Baureihe neue Maßstäbe für verzerrungsarme Musikwiedergabe in den jeweiligen Preisklassen bei nahezu jeder Hörräumgröße setzen. Jeder Lautsprecher der Serie verwendet DALIs zweite Generation des Soft Magnetic Composite (SMC Gen-2™) Magnetmaterials sowie die EVO-K™ Variante des DALI Hybrid-Hochtönermoduls - Technologiespender für diese Bestandteile der DALI DNA ist die pro Paar 90.000 EUR kostende Highend-Boxc KORE ,die wir ebenfalls bereits getestet haben. Genauso übrigens wie die pro Paar auf 40.000 EUR kommende EPIKORE 11, die als größte Vertreterin ihrer "Zunft" bereits einige Zeit vor den beiden kleineren Standlautsprechern EPIKORE 9 und EPIKORE 7 sowie der Regalbox EPIKORE 3 (ebenfalls ausführlich von uns getestet) auf den Markt kam.

Bei der Verwendung konventioneller Magnete in Lautsprecherdesigns erlebt man ein Phänomen namens Hysterese, was zu einem unerwünschten Widerstand an der Schwingspule führt. Dies hat wiederum störende Verzerrungen im Audiosignal als Folge. DALIs Ingenieure brachten daher die SMC Gen-2™-Technologie zur Serienreife, um dieses Phänomen deutlich zu reduzieren.

EPIKORE Frequenzweiche mit SMC-Kern

Die nächste Generation der patentierten SMC-Magnetmaterial-Technologie von DALI ist in allen Punkten nochmals optimiert worden. SMC Gen-2™ wurde in die Bass- und Mitteltöner sowie auch als Induktionsspulenkerne auf den Frequenzweichen der EPIKORE-Serie integriert. Das Resultat ist eine zusätzliche Reduktion von Hysterese, Magnetflussmodulation und Wirbelströmen innerhalb des Magnetsystems, was wiederum noch geringere Verluste und Verzerrungen zur Folge hat.

EPIKORE Tiefmitteltöner

Typische Holzfasermembran

Auch verfügen sämtliche Lautsprecher der EPIKORE-Serie über DALIs hauseigene Clarity Cone™-Membranstruktur aus Papier sowie Holzfasern. Äußerst leicht und belastbar, sorgt diese Membranstruktur für einen stets kontrollierten, feinen und kultivierten Klang. Mit der Holzfaser-Membrantechnologie sind die Boxen der EPIKORE-Serie bestens dafür geeignet, auch kleine musikalische Details darzustellen und eine realistische, präzise Dynamik zu ermöglichen.

EVO-K Hybridhochtöner

Die Darstellung höchster Frequenzen wird vom EVO-K™ Hybrid-Hochtönermodul, ursprünglich für den DALI KORE entwickelt, übernommen. Diese High Technology-Unit kombiniert einen großen, hausintern entwickelten 35 mm Soft-Dome-Hochtöner sowie eine verbesserte Version des extrem dünnen, hochleistungsfähigen planar-magnetostatischen Hochtönerelements von DALI. In Zusammenarbeit mit besonders leistungsstarken Neodym-Magnetsystemen kann der Hybrid-Hochtöner extrem impulstreu, räumlich und mit perfekter Anbindung an den Mitteltonbereich agieren.

