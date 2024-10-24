XXL-SPECIAL: Technologie der dänischen Oberklasse-Lautsprecher DALI EPIKORE 3, 7 und 9 plus großer Hörvergleich

Die DALI EPIKORE Lautsprecherserie hat kürzlich Zuwachs bekommen: Ergänzend zur bereits erhältliche DALI EPIKORE 11 kommen noch die beiden Standlautsprecher-Modelle EPIKORE 9 (oben links) sowie EPIKORE 7 (rechts) und der Regallautsprecher EPIKORE 3 (in der Mitte des Bildes) hinzu. Bei einem Besuch in Nørager, Dänemark, in der DALi Firmenzentrale konnten wir die drei neuen EPIKORE Lautsprecher ausführliche Probe hören. Bevor wir allerdings mit den zahlreichen Höreindrücken starten, stellen wir die DALI Grundprinzipien sowie die hochentwickelte EPIKORE-Technologie ausführlich vor. Zahlreiche Informationen halten wir auch in unserem großen Special zu den Modellen EPIKORE 3, 7 und 9 bereit.

EPIKORE 3

EPIKORE 7

EPIKORE 9

Der 3-Wege-Kompaktlautsprecher EPIKORE 3 ist der erste neue EPIKORE Lautsprecher, der 3½-Wege-Standlautsprecher EPIKORE 7 stellt die zweite Neuheit dar und der 4-Wege-Standlautsprecher EPIKORE 9 ordnet sich oberhalb der EIKORE 7 und unterhalb der EPIKORE 11 ein. Die gesamte EPIKORE-Serie ist in drei exklusiven Premium-Oberflächen erhältlich: Hochglanz Schwarz, Hochglanz Nussbaum und Hochglanz Maroon.

Hier die Preise:

EPIKORE 11: 19.999 Euro / Stück

EPIKORE 9: 14.999 Euro / Stück

EPIKORE 7: 9.999 Euro / Stück

EPIKORE 3: 4.999 Euro / Stück

EPIKORE STAND: 999 Euro / Stück

Gleich zu Beginn möchten wir herausstellen, dass DALI nahezu alles, was die EPIKORE-Baureihe angeht, in Nørager entwickelt hat und auch selbst baut. Das beginnt beim Gehäuse, geht bei den Treibern weiter und umschließt auch die aufwändigen Frequenzweichen. DALI hat selbstverständlich auch die Möglichkeit, jeden Lautsprecher stets auf Herz und Nieren zu testen. Dadurch, dass praktisch alles In-House stattfindet, kann man dank strengster Qualitätskontrollen ein extrem hohes Niveau an Fertigungsgüte garantieren.

DALI EPIKORE und KORE Gehäuseproduktion in Nørager

Souverän werden höchste Qualitätsstandards eingehalten

Test-Kammer für Frequenzgang und Verzerrungen auch für die EPIKORE Lautsprecher

Man mag es kaum glauben: Auch die EPIKORE 11 passt in die Test-Kammer

Das Innere der Test-Kammer

DALI verfügt demnach über eine eigene Gehäuse- und Treiberfertigung. Vieles passiert im DALI-Werk von Hand durch fachkundige, erfahrene Mitarbeiter. In Dänemark beschäftigt DALI 110 Mitarbeiter, hinzu kommen 30 Angestellte für Sales & Support in Europa und APAC. 125 weitere Mitarbeiter sind in DALIs eigenem Werk in China beschäftigt, diese Mitarbeiter stellen Treiber für andere Baureihen (nicht EPIKORE) her und sind für die Produktion der DALI OBERON Lautsprecherserie zuständig. Hinter DALI steht keine Investorengesellschaft, die Firma befindet sich in (dänischem) Privatbesitz.

Kennzeichnend für DALI sind die acht "DALI Sound Design Principles":

Eigene Fertigung für maximale Produktqualität Extrem verlustarme Arbeitsweise jedes DALI Lautsprechers Holografische akustische Abbildung für umfassenden Klang Zeitliche Kohärenz für exzellente Präzision auch, was das Timing angeht Breiter Abstrahlwinkel für hohen praktischen Nutzen auch beim Hören mit mehreren Personen Klangliche Klarheit unter praktisch allen denkbaren Bedingungen Gehäuse mit extrem geringen Eigengeräuschen DALI Lautsprecher sind so ausgelegt, dass sie mit vielen Verstärkertypen problemlos zusammenarbeiten können

DALI Lautsprecher klingen bei nahezu jedem Quellmaterial überzeugend. Das gilt auch für die EPIKORE Familienmitglieder

Was DALI ebenfalls überaus wichtig ist und was wir nochmals separat aufnehmen möchten: DALI Lautsprecher sind keine "Diven", die nur bei erstklassigem Material vorzüglich klingen. Vielmehr haben DALIs Boxen die Mission, auch nicht optimales, vielleicht bereits älteres Quellmaterial in ausgezeichneter Qualität wiederzugeben. Genau diese Prinzipien verfolgen die Dänen auch bei der EPIKORE Baureihe.

Auf der nächsten Seite beschäftigen wir uns mit der Technik der EPIKORE-Serie.

