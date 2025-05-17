High End 2025: Live-Bilder der neuen, noblen und technisch hochklassigen Nubert nuVero-Baureihe

Die neue Nubert nuVero-Baureihe ist derzeit in München auf der High End zu bewundern, wo sie ihre Weltpremiere feiert. Noch gibt es keine einzelnen Modellbezeichnungen (hier können Nubert-Fans und solche, die es werden wollen, derzeit eigene Vorschläge abgeben, was auf den Seriennamen „nuVero“ für Einzelnamen folgen sollen) für die progressiv & edel gestalteten neuen schwäbischen Schallwandler. Die drei Topmodelle werden voraussichtlich ab Herbst lieferbar sein, der Rest der neuen nuVero-Lautsprecher folgt, so das Unternehmen, bis Ende des Jahres. Die erste nuVero-Serie kam im Jahr 2008 auf den Markt und wurde mehrfach durch neue Modelle ergänzt und technisch immer weiter optimiert. Die neue Baureihe nimmt die Formensprache mit dem Klangsegel vorn gekonnt auf, interpretiert sie aber vollkommen neu – die schicken Unibody-Gehäuse zeugen von hoher Wertigkeit, zugleich besitzt das Design einen hohen Wiedererkennungswert.

nuVero Chassis und nuVero Frequenzweiche

Aufwändiger Aufbau mit hochwertigen Bauteilen

Mehrschichtiger Aufbau

Einstellmöglichkeiten für die passende Akustik

Terminal und Chassis

Natürlich finden sich wieder typische Nubert-Spezialitäten wie extrme belastbare Chassis, Klanganpassungsoptionen hinten am Terminal sowie besonders hochwertig aufgebaute Frequenzweichen.

Die größte nuVero-Standbox

Großer 4-Wege-Standlautsprecher als Topmodell aus der nuVero-Serie

Unterer Bereich

Oberer Bereich

Der größte nuVero Standlautsprecher als Nachfolger in der nuVero 170 Liga arbeitet nach dem 4-Wege-Prinzip und soll durch kompromisslose Technik für äußerst anspruchsvolle Hörer Akzente setzen – laut der Lautsprecher- und Elektronikmanufaktur von der Ostalb eignet sich der rund 170 cm hohe Koloss sogar zur Beschallung kleiner Konzertsäle oder auch für sehr große Wohnräume sowie andere Lokalitäten. Der Preis pro Stück: 5.950 Euro.

Die mittlere nuVero-Standbox

Mittlerer Standautsprecher der neuen nuVero-Serie als Nachfolger der nuVero 140

Mittel-/Hochton-Bestückung

Der kleinste und der mittlere Standlautsprecher, links außen der Wandlautsprecher

Der mittelgroße Standlautsprecher aus der nuVero-Baureihe ist sozusagen die neue Auflage der sehr beliebten nuVero 140 und arbeitet nach dem 3-Wege-Prinzip. Nubert sieht diesen Lautsprecher als die „ideale Symbiose aus Klangperfektion und Design – auch als imponierender Frontlautsprecher für Heimkinos ideal“. 2.950 Euro kostet diese hochklassige Box pro Stück.

Die kleinste nuVero-Standbox

Die beiden kleineren Standlautsprecher der nuVero-Serie, ganz links ist der Wandlautsprecher im Bild

Der kleinste nuVero Standlautsprecher beerbt die nuVero 110 und sieht besonders feingliedig und elegant aus. Er überzeugt als 3-Wege-Lautsprecher mit einer nahezu idealen idealen Kombination aus Ästhetik und Klangkultur. Trotz der Abmessungen, verspricht Nubert, ist der Bass sehr kräftig und zugleich präzise. Stückpreis: 1.950 Euro.

Der nuVero 3-Wege-Kompaktlautsprecher

Kompaktlautsprecher (3-Wege)

nuVero 3-Wege-Kompaktlautsprecher auf dem passenden Stativ

Rückseite des schwarzen Modells

Terminals

Oberer Bereich in der Detailaufnahme

Mittel- und Hochtoneinheit

Es folgt ein hoch entwickelter nuVero Kompaktlautsprecher, der nach dem 3-Wege-Prinzip arbeitet und eine äußerst vielschichtige Klangwiedergabe inklusive weit nach unten reichendem Bass bei gleichzeitig recht zurückhaltenden Abmessungen bietet. 1.095 Euro kostet er pro Stück.

Setup

Elektronik, die akustisch perfekt passt, im Vordergrund die beiden nuPower A Hochleistungsendstufen

Der nuControl X Vorverstärker/DAC/Streamer konnte in unserem Test begeistern

Mit diesem Modell führt Nubert derzeit vor, und nutzt die hauseigene Elektronik-Kette aus nuControl X und 2 x nuPower A als "zuspielende Gewalt".

Der nuVero Centerlautsprecher

nuVero-Center

Frontalansicht

Auch ein Centerlautsprecher fehlt nicht, um auch zukünftig Mehrkanal-Setups erstellen zu können. Auch er wird nach dem 3-Wege-Prinzip arbeiten und soll durch eine überragende Stimmwiedergabe und ein exzellentes Abstrahlverhalten überzeugen. 1.650 Euro/Stück lautet hier der Preis.

nuVero besonders flexibel

nuVero Wand- und Deckenlautsprecher

Als Wand- und Deckenlautsprecher, der nach dem 2-Wege-Prinzip arbeitet, stellt sich ein besonders flexibles Familienmitglied aus der nuVero-Serie vor. Der saubere, authentische Klang ändert sich auch bei wandnaher Aufstellung nicht. Stückpreis: 695 Euro.

nuVero Hochleistungs-Aktivsubwoofer

Subwoofer, schwarze Version, von vorne

Subwoofer, weiße Variante, Frontansicht

nuVero Subwoofer seitlich in Schwarz

Hochwertiger Standfuß im Detail

Rückseite des aktiven Subwoofers

Und natürlich findet sich auch ein aktiver Subwoofer im Sortiment – Nubert ist hier offensichtlich auf dem Weg zu alter Stärke. Der nuVero Subwoofer arbeitet nach dem Bassreflex-Prinzip und bietet maximalen Tiefgang bis jenseits der magischen 20Hz-Grenze. Mit Frontfire-Chassis für impulstreuen, trockenen und extrem nachdrücklichen Bass. Preispunkt: 3.550 Euro

Erstes Fazit

Nubert setzt mit der neuen nuVero-Serie ein echtes Statement. Ein mutiges, innovatives Design interpretiert die Formensprache der nuVero-Baureihe neu. Die Material- und Verarbeitungsqualität wirkt hochklassig. Klanglich konnten wir den Dreiwege-Kompaktlautsprecher an Nubert-Elektronik hören und waren von der gebotenen Räumlichkeit und der hervorragenden Dynamik, auch bei wirklich enorm hohem Pegel, sehr angetan.

Special & Fotos: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Datum: 17. Mai 2025