News

Zweites Dolby Cinema in Deutschland eröffnet

Bildquelle: Dolby

Im Traumpalast Esslingen eröffnet Dolby am 14. Dezember 2023 das zweite Dolby Cinema in Deutschland und das sechste im deutschsprachigen Raum. Seit dem Sommer wird das Kino modernisiert und hat ein neues Foyer, neue Sesseln, neue Technik und neue Leinwände erhalten. Das Herzstück der Modernisierung ist das Dolby Cinema. Der bisher größte Saal "Empire" wurde kernsaniert und neben einer neuen Leinwand und bequemen Sitzen mit der Dolby Kinotechnik ausgestattet. Dabei kommen Dual-4K-Laserprojektoren und ein Dolby Atmos-Soundsystem in einem komplett in Schwarz gehaltenem Kinosaal zum Einsatz.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.