"Zack Snyder's Justice League Trilogy" 4K Ultra HD Blu-ray für 59,99 EUR bei Amazon

Amazon.de hat den Vorbesteller-Preis für die "Zack Snyder's Justice League Trilogy" auf Ultra HD Blu-rayreduziert und bietet das Box-Set mit "Zack Snyder's Justice League", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Man Of Steel" jetzt für 59,99 EUR an:

bereits erhältlich:

