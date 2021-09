News

"Free Guy" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

"Free Guy" ist ab heute bereits in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich. Auch Sky zeigt "Free Guy" für Abonnenten von Sky Q zum Abruf in Ultra HD.

Die Komödie mit "Deadpool"-Star Ryan Reynolds wird am 07.10.2021 auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sowie auch als Blu-ray-Steelbook veröffentlicht.

Auf der Ultra HD Blu-ray wird ein englischer Dolby Atmos-Mix vorhanden sein. Die Blu-ray Disc enthält den Originalton in DTS HD 7.1. Der deutsche Ton wird in Dolby Digital Plus 7.1 präsentiert. Zum Bonus-Material gehören mehrere Making of-Featurettes, Deleted Scenes sowie ein "Gag Reel".

Free Guy (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton:

Englisch: Dolby Atmos 7.1.4 (4K Ultra HD Blu-ray)

Englisch: DTS HD 7.1 (Blu-ray Disc)

Deutsch: Dolby Digital Plus 7.1

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Erweiterte und zusätzliche Szenen

Pannen vom Dreh

Dude vs. Guy

Die Entstehung von Molotovgirl

Taikas Welt

Willkommen in Free City

