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"Yes: Aurora" erscheint mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Sony Music veröffentlicht "Yes: Aurora" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das 24. Studio-Album der Progressive Rock-Band erscheint neben der einfachen CD und Doppel- CD auch als "Deluxe Edition" mit Blu-ray Disc & CD bzw. alternativ auch mit Blu-ray Disc, CD & "Green Vinyl"-Schallplatte jeweils mit Bonus-CD inklusive Instrumentalversionen. Die Blu-ray Disc enthält das Album auch in Dolby Atmos, 5.1 und Hi Res Stereo. Der Verkaufsstart ist für den 12.06.2026 geplant.

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