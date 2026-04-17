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Action-Thriller "Crime 101" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Amazon MGM veröffentlicht "Crime 101" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Action-Thriller von Bart Layton (American Animals) mit Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan und Halle Berry erscheint am 02.07.2026 im Vertrieb von Plaion Pictures fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit einem englischem Dolby Atmos-Mix und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

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