Yamaha veröffentlicht Auro-3D Firmware-Update für AVENTAGE AV-Receiver

Yamaha RX-A6A

Das bereits im letzten Jahr angekündigte Firmware-Update für Auro-3D-Kompatibilität für die beiden Yamaha AV-Receiver RX-A6A und RX-A8A ist ab sofort verfügbar. Die Firmware-Aktualisierung ist kostenlos und kann laut Hersteller ab sofort durchgeführt werden.

Der Yamaha AVENTAGE RX-A6A mit neun Endstufen unterstützt Auro 9.1 mit beispielsweise fünf Kanälen in der unteren Ebene plus vier Höhenlautsprecher oder sieben in der unteren Ebene und zwei vordere Höhenlautsprecher. Dank 11-Kanal-Verarbeitung isst in Kombination mit einer zusätzlichen Stereo-Endstufe auf ein 11.1-Aufbau möglich. Beim Yamaha RX-A8A mit 11 Endstufen kann direkt die große Konfiguration betrieben werden. Beide AVRs sind nach dem Update natürlich auch mit dem Upmixer Auro-Matic ausgestattet.

