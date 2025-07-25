News

"XTC: Drums And Wires" mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

XTC veröffentlichen ihr Album "Drums and Wires" aus dem Jahr 1979 in einer neuen Blu-ray Disc/CD-Edition. Diese enthält auf Blu-ray Disc einen neuen Dolby Atmos-Mix von Steven Wilson sowie DTS HD MA 5.1 und 24/96 PCM Stereo-Abmischungen aus dem Jahr 2014. Als Bonus-Material sind auch noch weitere Aufnahmen und Demos dabei. Der Stereo-Mix erscheint zeitgleich auch auf Schallplatte. Der Verkaufsstart ist für den 26.09.2025 geplant.

