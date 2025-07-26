News
Die Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Neuheiten der Woche
27.07.2025 (Karsten Serck)
In den nächsten Tagen werden u.a. die folgenden Neuheiten auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht:
Neuheiten bei Amazon.de
- Warfare [4K Ultra HD Blu-ray]
- Warfare [Blu-ray]
- Hearts of Darkness - Reise ins Herz der Finsternis [4K Ultra HD Blu-ray]
- Queer [4K Ultra HD Blu-ray]
- Queer [Blu-ray]
- Locked [Blu-ray]
- Köln 75 [Blu-ray]
- Bonanza Restored - Staffel 1 [Blu-ray]
bei jpc:
Musik:
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [Blu-ray]
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [CD]
- Roger Waters: This Is Not A Drill - Live From Prague [LP]
alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick
weitere Highlights der kommenden Wochen & Monate:
- Superman - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray]
- Superman - Steelbook B [4K Ultra HD Blu-ray]
- Superman [4K Ultra HD Blu-ray]
- Superman [Blu-ray]
- Marvel: Thunderbolts - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Marvel: Thunderbolts [Blu-ray]
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt [4K Ultra HD Blu-ray]
- Jurassic Park: Die Wiedergeburt [Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] Amazon-exklusiv
- Mission: Impossible - The Final Reckoning Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning [4K Ultra HD Blu-ray]
- Mission: Impossible - The Final Reckoning [Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina [4K Ultra HD Blu-ray]
- From the World of John Wick: Ballerina [Blu-ray]
- Guns Up [4K Ultra HD Blu-ray]
- Guns Up [Blu-ray]
- M3GAN 2.0 - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- M3GAN 2.0 [4K Ultra HD Blu-ray]
- M3GAN 2.0 [Blu-ray]
- James Bond: Sean Connery 6-Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray]
- Karate Kid Legends - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- Karate Kid Legends [4K Ultra HD Blu-ray]
- Karate Kid Legends [Blu-ray]
- The Accountant 2 [4K Ultra HD Blu-ray]
- The Accountant 2 [Blu-ray]
- Drachenzähmen leicht gemacht - Steelbook (4K Ultra HD Blu-ray)
- Drachenzähmen leicht gemacht [4K Ultra HD Blu-ray]
- Drachenzähmen leicht gemacht [Blu-ray]
- 28 Years Later - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray]
- 28 Years Later [Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines - Steelbook "Teaser" [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines - Steelbook "Skull" [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines [4K Ultra HD Blu-ray]
- Final Destination 6: Bloodlines [Blu-ray]
- Der phönizische Meisterstreich [4K Ultra HD Blu-ray]
- Der phönizische Meisterstreich [Blu-ray]
- Black Bag - Doppeltes Spiel [4K Ultra HD Blu-ray]
- Black Bag - Doppeltes Spiel [Blu-ray]
- The Assessment - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]
