"Wicked: Teil 2" im Februar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Universal veröffentlicht "Wicked: Teil 2" (Wicked: For Good) im Februar auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Fantasy-Muscial-Abenteuers mit Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum und Michelle Yeoh erscheint am 14.02.2026 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook u.a. in einer exklusiven Ausgabe bei Amazon.de.
Alle Blu-ray-Varianten werden mit Dolby Atmos für mindestens eine Sprachfassung ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes, geschnittene Szenen und eine "Sing Along"-Version geplant.
- Wicked: Teil 2 - Steelbook A [4k Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Wicked: Teil 2 - Steelbook B [4k Ultra HD Blu-ray] exklusiv bei Amazon.de
- Wicked: Teil 2 [4k Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Wicked: Teil 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Wicked: Teil 2 - Steelbook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Wicked: Teil 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Wicked: Teil 2 [Blu-ray] bei jpc.de
bereits erhältlich:
- Wicked - Steelbook [4k Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Wicked [4k Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Wicked [Blu-ray] bei Amazon.de
- Wicked - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Wicked [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Wicked [Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.