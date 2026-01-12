News

"Wicked: Teil 2" im Februar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

12.01.2026 (Karsten Serck)

Universal veröffentlicht "Wicked: Teil 2" (Wicked: For Good) im Februar auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Fortsetzung des Fantasy-Muscial-Abenteuers mit Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum und Michelle Yeoh erscheint am 14.02.2026 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook u.a. in einer exklusiven Ausgabe bei Amazon.de.

Alle Blu-ray-Varianten werden mit Dolby Atmos für mindestens eine Sprachfassung ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Making of-Featurettes, geschnittene Szenen und eine "Sing Along"-Version geplant.

bereits erhältlich:

