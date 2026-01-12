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Thriller "Eddington" erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Eddington" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Ari Aster mit Joaquin Phoenix, Pedro Pascal und Emma Stone erscheint am 06.03.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Featurette und Interviews geplant.

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