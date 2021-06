News

Weiteres "Mortal Kombat"-Preview online

Warner hat nach der "Mortal Kombat"-Vorschau mit den ersten sieben Minuten ein weiteres Preview veröffentlicht, welches rund zehn Miniten lang ist:

"Mortal Kombat" ist bereits bei Apple iTunes als Ultra HD-Stream mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton erhältlich oder alternativ auch bei Amazon Prime Video in 4K & HDR10.

Der neue "Mortal Kombat"-Film von Simon McQuoid erscheint am 22.07.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray und wird in beiden Blu-ray-Formanten neben der Standard-Edition auch als Steelbook erhältlich sein. Der englische Ton wird als Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD Core präsentiert, die deutsche Synchronfassung sowie zahlreiche weitere Sprachen aber nur in Dolby Digital 5.1. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt voraussichtlich auch Dolby Vision.

Streaming:

Bereits erhältlich:

Mortal Kombat (4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos (Englisch), Dolby Digital 5.1 (Deutsch u.a.)

Extras:

Deleted Scenes (03:54 min.)

Vom Spiel auf die Leinwand: Making-of Mortal Kombat (21:22 min.)

Lieblingscharaktere der Fans (16:39 min.)

Kampf-Koreografie (09:01 min.)

Into the Krypt: Easter Eggs of Mortal Kombat (03:57 min.)

Szenenaufbau - 7 Featurettes (11:48 min.)

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.