Weitere Sony-Fernseher mit HDMI 2.1 & Dolby Vision ab Juni

Sony kündigt den Verkaufsstart weiterer neuer Android-Fernseher mit HDMI 2.1, Dolby Vision und Dolby Atmos an. Der HDR LED-Fernseher X85J in den Größen 75 und 85 Zoll, der Full Array LED-Fernseher BRAVIA XR X90J mit 75 Zoll und der 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series A90J mit 83 Zoll kommen im Juni in den Handel und können ab Mai vorbestellt werden. Die X85J wird auch in kleineren Größen bis zu 43 Zoll erhältlich sein:

TV-Modell UVP Vorbestellungen ab Verkaufsstart KD85X85JAEP 2.999 € 10.05.2021 01.06.2021 XR75X90JAEP 2.399 € 10.05.2021 07.06.2021 XR83A90JAEP 7.499 € 10.05.2021 07.06.2021 KD75X85JAEP - 17.05.2021 14.06.2021 KD65X85JAEP - 24.05.2021 01.06.2021 KD55X85JAEP - 24.05.2021 21.06.2021 KD50X85JAEP - 31.05.2021 28.06.2021 KD43X85JAEP - 31.05.2021 28.06.2021

Weitere Details zu den Sony TV-Neuheiten 2021 finden Sie in unserem umfangreichen Special.