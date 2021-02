News

Weitere "Der Prinz aus Zamunda" 4K Ultra HD Blu-ray im April

Universal veröffentlicht im April "Der Prinz aus Zamunda" in einer weiteren Version auf Ultra HD Blu-ray. Nach dem Ultra HD Blu-ray-Steelbook erscheint die Komödie mit Eddie Murphy laut Angaben von jpc.de am 08.04.2021 auch in einer Standard-Version auf Ultra HD Blu-ray.

Wie lange das Steelbook noch nachproduziert wird, ist nicht bekannt. Derzeit ist das Steelbook noch ohne Einschränkungen im Handel erhältlich.

Die Fortsetzung "Der Prinz aus Zamunda 2" (Coming 2 America) soll ab dem 5. März 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

