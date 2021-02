News

Werbung: Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Gattaca" im April auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "Gattaca" im April auch in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray. Hierzulande erscheint das Science Fiction-Drama von Andrew Niccol aus dem Jahr 1997 am 08.04.2021 auf Ultra HD Blu-ray ohne zusätzliche Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray enthält einen englischen Dolby Atmos-Mix und eine deutsche Dolby Digital 5.1-Tonspur.

In England erscheint die "Gattaca" Ultra HD Blu-ray bereits am 22.03.2021 inklusive zusätzlicher Blu-ray Disc. Die britische Ultra HD Blu-ray soll laut Angaben von Amazon.de ebenfalls über eine deutsche Synchronfassung verfügen und wird dort auch als UK-Import bereits zur Vorbestellung angeboten.

Am 11.02.2021 erscheinen in Deutschland von Sony bereits "2012" und "Elysium" in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray.