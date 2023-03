News

"The Last Of Us" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc und jetzt bereits bei Amazon & Apple

Warner veröffentlicht die erste Staffel von "The Last of US" bald auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Wie bereits "Game of Thrones" und "House of the Dragon" wird auch diese HBO-Serie mit etwas zeitlichem Abstand zur Pay TV-Ausstrahlung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erscheinen. Laut Handelsinformationen ist die Veröffentlichung in England und den USA für den 17/18.07.2023 geplant und neben den Standard-Editionen soll es auch ein 4K-Steelbook geben. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant. Für Deutschland ist bislang noch kein VÖ-Termin bekannt.

Derzeit ist "The Last of Us" in Deutschland noch bei Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen. Seit Anfang März wird die erste Staffel auch im linearen TV-Angebot von Sky via Satellit, Kabel und IPTV auf dem Sender Sky Atlantic gezeigt. Außerdem kann man die erste Staffel inzwischen auch bei Amazon Prime Video und Apple iTunes kaufen.

