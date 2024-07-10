News

Warner: "Superman"-Filme erscheinen einzeln auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

10.07.2024 (Karsten Serck)

Warner veröffentlicht nach "Superman - Der Film" auch die erstmals in der "Superman 5-Film Collection" veröffentlichten weiteren "Superman"-Filme noch einmal einzeln auf Ultra HD Blu-ray. Der Verkaufsstart ist für den 05.09.2024 geplant.

Update: Die Ultra HD Blu-rays sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

