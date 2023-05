News

Warner: "Shazam! Fury of the Gods" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner hat "Shazam! Fury of the Gods" jetzt offiziell für den Juni auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt.

Der zweite "Shazam!"-Kinofilm mit Zachary Levi wird am 15.06.2023 inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht und erscheint neben den Standard-Editionen auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.

Das Bonus-Material wird u.a. aus einem Blick hinter die Kulissen, Charakter-Featurettes, einem Audio-Kommentar und rund 30 Minuten nicht verwendeter, erweiterter und alternativer Szenen bestehen.

"Shazam! Fury of the Gods" ist bereits jetz auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes (auch in 4K) erhältlich - bei Apple sogar inklusive deutschem Dolby Atmos-Sound.

Shazam - Shazam! Fury of the Gods (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Audiokommentar von Regisseur David F. Sandberg

Shazam! Fury of the Gods - Making-of

Shazam! Hinter den Szenen

Shazam! Der Zac-Effekt

Shazam! Fury of the Gods - Mythologie

Schwesternschaft des Bösen

Der Fels der Ewigkeit 2.0

Familientreffen im Shazam-Stil

Über 30 Minuten nicht verwendete Szenen

Anzeige



bereits erhältlich:

