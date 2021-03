News

Warner kündigt "Zack Snyder's Justice League"-Start in Deutschland an

Warner hat jetzt auch in Deutschland den Start von "Zack Snyder's Justice League" angekündigt. Die alternative "Justice League"-Fassung von Zack Snyder mit rund vier Stunden Laufzeit soll in Deutschland ab dem 20.05.2021 auf digitalen Plattformen zum Kauf erhältlich sein - sowohl in HD als auch in Ultra HD.

Das sind auch bislang die einzigen offiziellen Informationen von Warner. Eine Blu-ray Disc und/oder Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt. Zack Snyder hatte den weltweiten Start für den 18.03.2021 angekündigt - in den USA beim Streaming-Dienst HBO Max und international bei digitalen Streaming-Anbietern.

Bei "Wonder Woman 1984" kooperiert Warner mit Sky und zeigt den Film dort exklusiv vorab. Ob es eventuell eine ähnliche Vereinbarung für "Zack Snyder's Justice League" geben wird, ist noch offen.