Warner: "Black Adam" erscheint im Januar auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner kündigt die Heimkino-Veröffentlichung von "Black Adam" in physischer Form für den Januar an. "Black Adam" soll ab dem 19.01.2023 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc erhälltich sein und erscheint neben den Standard-Editionen auch als Steelbook. Zur Ausstattung wurden noch keine Details genannt.

Der DC Action-Film mit "The Rock" Dwayne Johnson wird bereits am 05.12.2022 als digitale "Heimkino"-Premiere in Ultra HD u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes veröffentlicht. Bei Apple dürfte sehr wahrscheinlich auch wieder ein englischer Dolby Atmos-Mix dabei sein.

