Violectric HPA V101 Kopfhörerverstärker für unter 800 Euro

Bildquelle: Violectric

Violectric präsentiert den HPA V101, ein neuer und kompakter Kopfhörerverstärker, der auch anspruchsvollste Kopfhörer mühelos antreiben soll. Gleichzeitig bietet er den preisgünstigsten Einstieg in die Welt von Violectric. Es können bis zu zwei Kopfhörer gleichzeitig betrieben werden und der HPA V101 soll aufgrund seiner speziellen Architektur sowohl für hochohmige, niederohmige und sogar magnetostatische Kopfhörer geeignet sein. Eine 7-stufige Pre-Gain-Anpassung ist an Bord. Wie alle Violectric-Komponenten wird auch dieser Verstärker in Deutschland von Hand gefertigt.

Der HPA V101 wurde speziell für HiFi-Wiedergabe optimiert und weist mit 60 V Betriebsspannung und Rauschabständen von über -100dB (gewichtet) Werte der größeren Modelle auf. Er erlaubt wahlweise eine symmetrische Signalverarbeitung von XLR oder eine asymmetrische via Cinch. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein Potentiometer (Alps RK27) mit einem aus dem vollen Aluminium gedrehten Lautstärkeregler an der Geräte-Vorderseite. Vorne befinden sich auch die beiden 6,3-mm-Klinkenanschlüsse. Laut Messungen verläuft der Frequenzgang von 5Hz bis 60kHz vollkommen Linear, die Schaltung bietet eine erstaunliche Dynamik von 129dB.

Der Violectric HPA V101 ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt EUR 799,00 Euro.

