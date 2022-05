News

Verkaufsstart für Sony WH-1000XM5-Kopfhörer mit Dolby Atmos in der kommenden Woche

Sony hat das neue Kopfhörer-Flagschiff WH-1000XM5 vorgestellt. Der Nachfolger des Sony WH-1000XM4 erscheint mit einem neuen Design, welches sich etwas an den AirPods Max von Apple orientiert.

Der Kopfhörer unterstützt Bluetooth 5.2 und die Audio-Codecs SBC, AAC und LDA. Neben Sony 360 Reality Audio wird auch Dolby Atmos unterstützt. Dazu bietet Sony als Zubehör den kabellosen Sender WLA-NS7 an, der bei Anschluss an einen Sony BRAVIA XR Fernseher den Dolby Atmos-Sound an den Kopfhörer überträgt. Der Sony WH-1000XM5 lässt sich auch als Kabel-Kopfhörer nutzen. Ein ca. 1,2 m langes Kabel mit Stereo Mini-Stecker befindet sich im Lieferumfang.

Mithilfe des integrierten Prozessors V1 soll der WH-1000XM5 verbessertes Noise Cancelling mit dem HD Noise Cancelling-Prozessor QN1 ermöglichen. Das ANC wird über insgesamt acht Mikrofone gesteuert.

Der Sony WH-1000XM5 unterstützt die Sprachassistenten von Amazon und Google. Die Akku-Laufzeit soll mit aktivem ANC bis zu 30 Stunden und ohne ANC bis zu 40 Stunden erreichen.

Der Sony WH-1000XM5 wird ab dem 20.05.2022 für rund 419 EUR im Handel erhältlich sein.

bereits erhältlich:

