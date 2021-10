News

"Venom - Let There Be Carnage" bereits im Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc?

Sony wird "Venom: Let There Be Carnage" möglicherweise noch in diesem Jahr auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlichen. Bei jpc ist bereits die 4K Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc vorbestellbar für die ein VÖ-Termin am 27.12.2021 genannt wird. Das wären gerade einmal knapp zwei Monate nach dem deutschen Kinostart. Der zweite "Venom"-Film mit Tom Hardy soll ab dem 21.10.2021 im Kino zu sehen sein.

bereits erhältlich:

