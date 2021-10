News

Neue "Day of the Dead" TV-Serie erscheint auf Blu-ray Disc

Fernsehjuwelen veröffentlicht "Day of the Dead" auf Blu-ray Disc. Die ersten Folgen der auf George A. Romeros Horror-Klassiker basierenden neuen TV-Serie des Pay TV-Senders Syfy sollen im Januar auf Blu-ray Disc veröffentlicht werden.

Die erste Staffel von "Day of the Dead" mit zehn Folgen erscheint als Doppel Blu-ray Disc. Der deutsche und englische Ton wird auf den Blu-ray Discs im DTS HD MA 5.1-Format präsentiert. Die Veröffentlichung ist für den 28.01.2022 geplant.

In Deutschland wird die erste Staffel von "Day of the Dead" ab dem 27.10.2021 bei Syfy gezeigt.

