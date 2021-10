News

Neue "Kevin - Allein zu Haus 1 & 2" Blu-ray Disc und erster "Nicht schon wieder allein zu Haus“-Trailer

Disney+ zeigt im Rahmen des "Disney+ Day" im November die Komödie „Nicht schon wieder allein zu Haus“. Die Neuinterpretation des Klassikers "Kevin - Allein zu Haus" wird am 12.11.2021 veröffentlicht und versetzt die Geschichte des von seiner Familie zurückgelassenen Jungen in die Gegenwart.

Das Original "Kevin - Allein zu Haus" mit Macaulay Culkin erscheint zusammen mit "Kevin - Allein in New York" bereits am 04.11.2021 in einem neuen Blu-ray Disc-Doppelpack:

Für "Nicht schon wieder allein zu Haus" wurde jetzt auch der erste Trailer veröffentlicht:

www.disneyplus.com

