Velodyne Acoustics MiniVee X Subwoofer in Kürze verfügbar

Bildquelle: Velodyne Acoustics

Der auf der ISE 2024 vorgestellte Subwoofer MiniVee X von Velodyne Acoustics ist ab dem zweiten Quartal in größeren Stückzahlen bei Fachhändlern verfügbar. Der Subwoofer verfügt über ein Force-Cancelling-Design und kommt mit einem aktiven und einem passiven Treiber in 8" daher. Die App-Steuerung erlaubt eine einfache Bedienung und ermöglicht auch die akustische Anpassung an die Gegebenheiten des Raumes - ein Einmessmikrofon liegt dem Lieferumfang bei. Weitere Stärke des kompakten Subs sind die Anschlussvielfalt: XLR, Cinch und Hochpegeleingänge sind integriert. Das geschlossene MDF-Gehäuse ist mit internen Verstrebungen und einem Hochglanz-Lack-Finish versehen. Die Leistung beträgt 350 Watt RMS.

Weitere Informationen in unserem Special zum MiniVee X von der ISE 2024! (Klick!)

Der Preis des MiniVee X liegt bei 999 Euro (UVP).

