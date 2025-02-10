News
Disney veröffentlicht "Vaiana 2" als Blu-ray Disc-Steelbook (Update)
10.02.2025 (Karsten Serck)
Disney veröffentlicht "Vaiana 2" im März auf Blu-ray Disc. Der Animationsfilm erscheint am 14.03.2025 als Blu-ray Disc-Steelbook und einfache Blu-ray Disc. Außerdem erscheint auch noch eine "2 Movie Collection" mit beiden Teilen auf Blu-ray Disc.
Eine Ultra HD Blu-ray ist in Deutschland nicht geplant. Dafür ist der Film aber bereits jetzt in 4K zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich.
Update: Alle Blu-ray-Varianten sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Vaiana 2 Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Vaiana 2 [Blu-ray] bei Amazon.de
- Vaiana 2 Movie Collection [Blu-ray] bei Amazon.de
- Vaiana 2 Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- Vaiana 2 [Blu-ray] bei jpc.de
- Vaiana 2 Movie Collection [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.