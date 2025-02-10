News

Nubert Jubiläumssets mit bis zu 470 Euro Rabatt

Bildquelle: Nubert

Seit den 90ern sind die nuBox-Lautsprecher von Nubert als HiFi-Einsteigerserie äußerst beliebt. Absolut zurecht, denn trotz des günstigen Kaufpreises wird hier eine hohe akustische Leistungsfähigkeit, sehr solide Verarbeitungs- und Materialqualität und eine klassisch-elegante Optik geboten. Die nuBox 460 war für Nubert zweifellos der Durchbruch und sorgte im Jahr 1994 für deutschlandweiten Erfolg.

Die Tugenden der nuBox-Serie, ehrlicher Klang zum besten Preis, gelten laut den Klangexperten aus Schwäbisch Gmünd auch heute nach wie vor. Zum nuBiläum - 50 Jahre Nubert - hat man daher mit den aktuellen nuBoxx-Modellen zwei besonders attraktive Pakete geschnürt. Die preislich sehr interessanten "Komplettpakete" sollen sich perfekt zum (Wieder-)Einstieg in die HiFi-Welt eignen.

Paket 1 mit nuBoxx B-40 und nuConnect ampX

Paket 1 besteht aus den Kompaktlautsprechern nuBoxx B-40 sowie dem vielseitigen und leistungsfähigen Stereo-Vollverstärker nuConnect ampX - eine Reminiszenz an das legendäre Erfolgsmodell nuBox 360. Das zweite Paket erinnert dann eher an die nicht weniger ikonische nuBox 460 und kommt mit den größeren Standlautsprechern nuBoxx B-60 daher. Dementsprechend kommt hier auch der nochmals kraftvollere nuConnect ampXL zum Zug.

In beiden Fällen gibt es eine limitierte nu50 Jubiläumstasse on top dazu!

Paket 1 (1.050 Euro)

2 St. nuBoxx B-40 inkl. Stoffblenden nach Wunsch

nuConnect ampX

nu50 Jubiläums-Tasse

https://www.nubert.de/nuboxx-b-40-bundle/sw10395

Paket 2 (2.050 Euro)

2 St. nuBoxx B-60 inkl. Stoffblenden nach Wunsch

nuConnect ampX

nu50 Jubiläums-Tasse

https://www.nubert.de/nuboxx-b-60-bundle/sw10396

