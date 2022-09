News

Universal: "Ticket ins Paradies" mit George Clooney und Julia Roberts bald auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Ticket ins Paradies" (Where The Crawdads Sing) voraussichtlich noch in diesem Jahr auf Blu-ray Disc.

Die Komödie mit George Clooney und Julia Roberts läuft seit dem 15.09.2022 in den deutschen Kinos und dürfte um den Jahreswechsel fürs Heimkino erscheinen.

Die Blu-ray Disc ist im Handel bereits vorbestellbar. Informationen zu einer eventuellen Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung liegen noch nicht vor. Eine 4K-Version wird aber zumindest bei Amazon Prime Video erhältlich sein.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.