News

Universal: "She Said" im Februar als 4K Heimkino-Premiere und auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "She Said" im Februar auf Blu-ray Disc. Das Drama von Maria Schrader über die Aufdeckung des Harvey Weinstein-Skandals in den USA wird ab dem 23.02.2023 auf Blu-ray Disc im Handel erhältlich sein.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. Eine digitale 4K-Version wird aber zumindest bei Amazon Prime Video als "Heimkino-Premiere" ab dem 09.02.2023 erhältlich sein.

Die Blu-ray Disc wird mit englischem DTS HD MA 5.1-Ton und deutschem DTS 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material ist das Hintergrund-Featurette "Die Veröffentlichung der Geschichte" geplant.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.