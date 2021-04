News

"Toto: With A Little Help From My Friends" auf Blu-ray Disc

Im Juni erscheint "Toto: With A Little Help From My Friends" auf Blu-ray Disc. Die Aufzeichnung des Live Streaming-Events in Los Angeles vom 21.11.2020 erscheint als Blu-ray Disc & CD-Doppelpack und enthält zusätzlich eine Hintergrund-Dokumentation.

"Toto: With A Little Help From My Friends" wird laut Angaben von jpc.de ab dem 25.06.2021 im Handel erhältlich sein und erscheint zusätzlich als CD/DVD-Kombi sowie als Doppel-LP.

Tracklisting:

Till The End

Hold The Line

Pamela

Kingdom Of Desire

White Sister

You Are The Flower

I Won't Hold You Back

Stop Loving You

Band Introductions

Home Of The Brave

Rosanna

With A Little Help From My Friends