"Top Gun: Maverick" ist der Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Bestseller 2022

"Top Gun: Maverick" ist laut Angaben der GfK der Blu-ray Disc-Bestseller 2022 im deutschen Handel gewesen. Auf den weiteren Plätzen der Top 5 Blu-ray Disc-Jahrescharts 2022 folgen "Spider-Man: No Way Home", "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" und "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse".

Neben den Blu-ray Disc-Jahrescharts gibt es von der GfK auch noch die DVD-Jahrescharts, in denen überwiegend die gleichen Filme mit leicht verändertem Ranking zu finden sind. So war auf DVD "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" der Top-Seller 2022 und statt "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" war Disneys "Encanto" auf DVD erfolgreicher als auf Blu-ray Disc.

Informationen zu den Ultra HD Blu-ray-Bestsellern 2022 hat die GfK nicht veröffentlicht. Zieht man zum Vergleich die Bestseller bei Amazon.de 2022 heran, die mit den von der GfK ermitteln Blu-ray Disc-Bestsellern auf den ersten fünf Plätzen übereinstimmen, so sind zumindest bei Amazon "Top Gun: Maverick" und "Spider-Man: No Way Home" auch die 4K-Topseller 2022, gefolgt von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", "Dune" und "The Batman".

