"Tom & Jerry" kurz nach Kinostart in 4K bei Amazon Prime Video

Warner veröffentlicht "Tom & Jerry" bereits wenige Wochen nach dem Kinostart am 09.09.2021 als digitale Version zum Kauf und Verleih.

Der neue "Tom & Jerry"-Film von "Fantastic Four" & "Shaft"-Regisseur Tim Story wird bei Amazon Prime Video auch in 4K erhältlich sein.

"Tom & Jerry" ist bereits als Import Blu-ray Disc in verschiedenen Ländern erhältlich und wurde dort auch bereits teilweise inklusive deutscher Dolby Digital 5.1-Tonspur veröffentlicht. Der englische Originalton wird auf der Blu-ray Disc in Dolby Atmos präsentiert. In Deutschland erscheint die Blu-ray Disc voraussichtlich im Herbst.

Eine Ultra HD Blu-ray wurde auch im Ausland noch nicht veröffentlicht und dürfte daher auch in Deutschland sehr unwahrscheinlich sein.

