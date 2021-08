News

"Rogue One: A Star Wars Story" in 4K & Dolby Vision bei Disney+

Disney+ bietet jetzt auch "Rogue One: A Star Wars Story" zum Streaming in 4K Ultra HD-Auflösung an. Zwar sind bereits seit 2020 die "Star Wars"-Filme in 4K auf Ultra Blu-ray erhältlich und auch überwiegend in 4K bei Disney+ verfügbar. Der erste "Star Wars" Spin Off-Film aus dem Jahr 2016 bildete jedoch bislang noch eine Ausnahme und war bei Disney+ nur in HD erhältlich. Neben dem 4K-Upgrade ist auch Dolby Vision mit dabei während die "Star Wars" Ultra HD Blu-rays lediglich HDR10 unterstützen.

www.disneyplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.