Thorens MC 1600 High-End-Phonovorverstärker für MM & MC-Vinyl-Tonabnehmer

Der Thorens MC 1600 auf der High End 2025

Thorens stellt mit dem MC 1600 einen neuen vollsymmetrischen High-End-Phonovorverstärker für kompromisslose Klangperformance vor. Das in Deutschland entwickelte und gefertigte Gerät unterstützt sowohl MM- als auch MC-Tonabnehmer und bietet, mit gerasterten DIP-Schaltern an der Unterseite, umfangreiche Einstellmöglichkeiten für eine perfekte Systemabstimmung.

Dank vollsymmetrischem Signalweg soll der MC 1600 mit extremer Rauscharmut, hoher Kanaltrennung und natürlicher, detailreicher Wiedergabe überzeugen. Optisch fügt sich das resonanzarme Gehäuse sehr harmonisch ins aktuelle Thorens-Portfolio ein.

Zu den technischen Highlights zählen:

MC-Eingangsimpedanz frei wählbar von 20 bis 1.280 Ohm in über 60 präzisen Stufen

Gain-Regelung: 32 - 68 dB in 10 Stufen

Kapazitätsanpassung: 50 - 600 pF

MM-Eingangsimpedanz: 47 kOhm

Anschlüsse: symmetrische XLR-Anschlüsse und Cinch-Ein-/Ausgänge

Der Thorens MC 1600 ist ab 2026 im Fachhandel erhältlich. Die UVP beträgt 2.199 Euro.

