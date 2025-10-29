News
"Das Verschwinden des Josef Mengele" erscheint auf Blu-ray Disc
30.10.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "Das Verschwinden des Josef Mengele" auf Blu-ray Disc. Das Drama mit August Diehl über den nach Südamerika geflüchteten KZ-Arzt Josef Mengele läuft seit dem 23.10.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 13.03.2026 mit deutschem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
- Das Verschwinden des Josef Mengele [Blu-ray] bei Amazon.de
- Das Verschwinden des Josef Mengele [Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.