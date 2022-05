News

"Indiana Jones"-Filme erscheinen als einzelne 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks (Update)

Paramount veröffentlicht "Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes" in einer neuen Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Der erste Teil der Indiana Jones-Saga soll einzeln ab dem 16.06.2022 als Steelbook erhältlich sein.

Update: Paramount veröffentlicht in den folgenden Monaten auch die Fortsetzungen "Indiana Jones und der Tempel des Todes" am 14.07.2022 und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" am 18.08.2022 als einzelne Ultra HD Blu-ray-Steelbooks.

Alle Ultra HD Blu-rays sind auch bereits in der Steelbook-Edition der im letzten Jahr veröffentlichten "4 Movie Collection" zu finden.

bereits erhältlich:

