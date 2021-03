News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"The Saint - Der Mann ohne Namen" erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc

"The Saint - Der Mann ohne Namen" erscheint voraussichtlich im Mai erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Thriller von Philips Noyce aus dem Jahr 1997 mit Val Kilmer als Meisterspion Simon Templar soll laut Angaben von jpc.de am 27.05.2021 auf Blu-ray Disc erscheinen.

Bislang war der Film von Paramount in Deutschland nur auf DVD erhältlich. Bei Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video findet man "The Saint" aber auch bereits in HD mit deutschem und englischem Originalton.