"The Rules of Attraction - Die Regeln des Spiels" erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook

Camera Obscura veröffentlicht "The Rules of Attraction - Die Regeln des Spiels" auf Blu-ray Disc. Die Verfilmung des Bret Easton Ellis-Romans von "Killing Zoe"-Regisseur Roger Avary aus dem Jahr 2002 erscheint als Blu-ray Disc-Mediabook mit englischem DTS HD MA 5.1 und deutschem DTS HD MA 2.0-Ton. Als Bonus-Material sind u.a. 6 Audio-Kommentare, Interviews, Trailer und ein "Anatomy of a Scene"-Featurette geplant.

Das "The Rules of Attraction" Blu-ray Disc-Mediabook soll ab dem 12.02.2023 im Handel erhältlich sein.

